Экс-хавбек «Динамо» Катрич: «Получил ноль рублей за четыре месяца в «Луче». Сказали, если клуб возродится, то у меня там есть единичка»

Анатолий Катрич: я получил ноль рублей за четыре месяца в «Луче».

Экс-хавбек «Динамо » Анатолий Катрич рассказал о задержке зарплаты во владивостокском «Луче ».

«Я приехал в «Луч». Там пробыл четыре месяца и получил ноль рублей.

Я тем летом отдыхал где-то на Лазурном побережье. А к концу лета я уже в «Луче». Приехал на базу, а там дырка в стене. Я на нее смотрю и думаю: «##### [Блин], где я оказался?»

В итоге я получил ноль рублей за время в «Луче». Зато там полетал, икру поел. Город офигенный.

Кстати, сказали, если клуб резко возродится, то у меня там есть единичка [1 млн рублей]. Это где-то за три месяца», – сказал хавбек «Банки».

Катрич перешел в «Луч» из «Урала » в 2019 году. Спустя несколько месяцев хавбек покинул команду из Владивостока и перешел в «Краснодар-2 ».