«Дивеев в обмен на Гонду – это как Дончича обменяли в «Лейкерс» на пару таких же Гонду. И где сейчас «Даллас»? В жопе». Егоров о сделке

Дмитрий Егоров: Дивеев в обмен на Гонду – самое странное решение для меня.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита » Лусиано Гонду .

Ранее появилась информация , что ЦСКА и «Зенит» договорились об обмене Дивеева на Гонду, документы будут оформлены в ближайшие дни.

«Дивеев в обмен на Гонду – самое странное решение для меня на сегодня. Просто вдумайтесь: ЦСКА отдает лидера и лучшего русского защитника, а получает аргентинского баночника из «Зенита».

Это как Дончича обменяли из «Далласа » в «Лейкерс» на пару таких же Гонду и думали, что красавцы. И где сейчас «Даллас»? В жопе.

И доводы те же. Ломается, старый! Оба – и Дончич, и Дивеев – 1999 года. Им еще 10 лет играть минимум. Необъяснимое для меня решение.

И удивительно, что болельщики ЦСКА это решение поддерживают. Чемпионства не видать», – написал Егоров.