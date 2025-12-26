«Дивеев в обмен на Гонду – это как Дончича обменяли в «Лейкерс» на пару таких же Гонду. И где сейчас «Даллас»? В жопе». Егоров о сделке
Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.
Ранее появилась информация, что ЦСКА и «Зенит» договорились об обмене Дивеева на Гонду, документы будут оформлены в ближайшие дни.
«Дивеев в обмен на Гонду – самое странное решение для меня на сегодня. Просто вдумайтесь: ЦСКА отдает лидера и лучшего русского защитника, а получает аргентинского баночника из «Зенита».
Это как Дончича обменяли из «Далласа» в «Лейкерс» на пару таких же Гонду и думали, что красавцы. И где сейчас «Даллас»? В жопе.
И доводы те же. Ломается, старый! Оба – и Дончич, и Дивеев – 1999 года. Им еще 10 лет играть минимум. Необъяснимое для меня решение.
И удивительно, что болельщики ЦСКА это решение поддерживают. Чемпионства не видать», – написал Егоров.