  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • «Дивеев в обмен на Гонду – это как Дончича обменяли в «Лейкерс» на пару таких же Гонду. И где сейчас «Даллас»? В жопе». Егоров о сделке
38

«Дивеев в обмен на Гонду – это как Дончича обменяли в «Лейкерс» на пару таких же Гонду. И где сейчас «Даллас»? В жопе». Егоров о сделке

Дмитрий Егоров: Дивеев в обмен на Гонду – самое странное решение для меня.

Президент «БроукБойз» Дмитрий Егоров высказался об обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду.

Ранее появилась информация, что ЦСКА и «Зенит» договорились об обмене Дивеева на Гонду, документы будут оформлены в ближайшие дни.

«Дивеев в обмен на Гонду – самое странное решение для меня на сегодня. Просто вдумайтесь: ЦСКА отдает лидера и лучшего русского защитника, а получает аргентинского баночника из «Зенита».

Это как Дончича обменяли из «Далласа» в «Лейкерс» на пару таких же Гонду и думали, что красавцы. И где сейчас «Даллас»? В жопе.

И доводы те же. Ломается, старый! Оба – и Дончич, и Дивеев – 1999 года. Им еще 10 лет играть минимум.  Необъяснимое для меня решение.

И удивительно, что болельщики ЦСКА это решение поддерживают. Чемпионства не видать», – написал Егоров.

Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
возможные трансферы
logoНБА
logoЛука Дончич
logoДаллас
logoИгорь Дивеев
logoЛейкерс
logoЗенит
logoБроукБойз
logoпремьер-лига Россия
logoWinline Медиалига
logoЛусиано Гонду
logoДмитрий Егоров
logoЦСКА
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» доплатит ЦСКА 2 млн евро при обмене Гонду на Дивеева. Трансферы состоятся в начале недели (Иван Карпов)
вчера, 18:01
Дивеева обменяют на Гонду в ближайшие дни. «Зенит» и ЦСКА скоро подпишут документы («Чемпионат»)
вчера, 16:38
Угаров об обмене Гонду на Дивеева: «Зенит» делает все, чтобы обескровить соперника. Игорь – русский, основной игрок сборной. У петербуржцев перебор форвардов, но Соболева возьмет только клуб Первой лиги»
25 декабря, 08:49
Главные новости
Жека: «Рябу обокрали. Для меня он – игрок года»
1 минуту назад
Воробьев и еще пять футболистов покинули ФК «10»
сегодня, 14:10
Президент 2Drots Жека: «У меня отпали все иллюзии насчет проффутбола». 2D просили уйалд-кард в РПЛ после победы над ЦСКА в 2023-м
сегодня, 11:32
Экс-хавбек «Динамо» Катрич: «Получил ноль рублей за четыре месяца в «Луче». Сказали, если клуб возродится, то у меня там есть единичка»
сегодня, 09:42
Вагабонд, Слон и Манна заработали 30 тысяч рублей на диссе на «Амкал»
вчера, 18:02
Шама ответил Мусагалиеву по поводу скандалов в медиафутболе: «Шоу, где участвует Азамат, ничем не отличаются»
вчера, 16:45
Мура об уходе из «БроукБойз»: «Можно было сказать так, как оно есть, а не вилять»
вчера, 15:37
Рэпер Lizer сыграет за «Союз» Кузнецова в российской Кингс Лиге – Напике
вчера, 13:31
Финал Кубка Лиги между ФК «10» и «СиндЕкатом» – самый просматриваемый матч медиафутбола в 2025-м. Игра собрала 5,4 млн просмотров в VK Видео
вчера, 12:21
Эдамс: «Трачу от 500 тысяч рублей в месяц на съемку контента»
вчера, 10:48
Ко всем новостям
Последние новости
Мостовой о российской Кингс Лиге: «Мы в СССР зимой уезжали в Европу. Там часто бывали турниры 4 на 4 – мини-футбол. Мы тащились от этого»
сегодня, 13:13
Экс-форвард 2Drots Корш проходит просмотр в команде из второй лиги Узбекистана
вчера, 20:14
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52