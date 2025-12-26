Вагабонд, Слон и Манна заработали 30 тысяч рублей на диссе на «Амкал»
Защитник 2Drots Вагабонд рассказал, сколько он заработал на диссе на «Амкал».
«Я подписал такой договор, что деньги капают на счет лейбла. Они будут использованы для дальнейшего продвижения. Я изначально не воспринимал это как возможность заработка. На мерче тоже не хотелось зарабатывать. Поставил цену по себестоимости.
Монетизировать надо тогда, когда есть большой спрос. Приходит огромная таблица с прослушиваниями за каждый день. Дай бог, заработали 30 тыс рублей за все время», – заявил Вагабонд.
«Эй, задроты, жопа-то цела?» Диссы «Амкала» и 2Drots – оскорбления, ненависть и искусство
Опубликовал: Алексей Касаткин
Источник: телеграм-канал 13TEAM
