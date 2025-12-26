Шама ответил Мусагалиеву по поводу скандалов в медиафутболе: «Шоу, где участвует Азамат, ничем не отличаются»

Шамиль Курбанов: шоу, где участвует Азамат, ничем не отличаются от медиафутбола.

Тренер 2Drots Шамиль Курбанов высказался о президенте ФК «10» Азамате Мусагалиеве .

«Азамат много акцентирует, что у нас скандалы, проблемы и плохое поведение.

Недавно смотрел передачу с его участием, и те гости, которые приходят на шоу в тех или иных форматах, ничем не отличаются от [персонажей] медиафутбола. Иногда еще хуже.

Там что, все солиднее? Выпуск с Ганвестом вообще смех», – сказал и. о. главного тренера 2Drots.