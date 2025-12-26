Мура об уходе из «БроукБойз»: «Можно было сказать так, как оно есть, а не вилять»

Святослав Мурадов: можно было сказать так, как оно есть, а не вилять.

Экс-защитник «БроукБойз Святослав Мурадов высказался о своем уходе из команды и конфликте с президентом клуба Дмитрием Егоровым .

«Я написал в личку Егорову после его поста . Поговорил с ним, но в итоге не понял его позицию. В моем посте говорилось, что в команде в любом случае будут сокращения, а оказалось, что я просто не нужен.

Можно было сказать так, как оно есть, а не вилять. Мне было немного неприятно. Этот пост был выражением небольшой боли. Больше вопросов к «Броукам» нет.

На 99% буду играть в «Союзе» Кузнецова на период нашей Кингс Лиги. Дальше будем смотреть и обсуждать с Викторовичем. Сегодня все хорошо, и ты, может быть, нужен, а потом становишься ненужным. Хороших отношений с кем-то мало, чтобы закрепиться в МФЛ», – заявил экс-защитник «Броуков».