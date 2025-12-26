Рэпер Lizer сыграет за «Союз» Кузнецова в российской Кингс Лиге – Напике

Президент «Союза» Дмитрий Кузнецов рассказал, что рэпер Lizer будет играть за его команду в российской Кингс Лиге – Напике.

– У вас был пост про рэпера Lizer. Он участник «Союза» на Кингс Лигу?

– Да. Как договорились? Мы принимаем всех. Если хочешь играть и будешь тренироваться, отдаваться. Тем более у нас условия не такие сумасшедшие.

Мы делаем все, чтобы заявиться в седьмой сезон Медиалиги . У нас не стоит задача выиграть. Мы должны медийно развиваться, показывать, что мы умеем, и играть в хороший футбол.

У нас собраны ребята, которые у меня уже были, и возможности которых я знаю.

– Lizer изъявил желание сыграть за «Союз»?

– Конечно. Был ли я с ним знаком? Наверное, нет. Я разговаривал с Владимиром Пресняковым, Юрой Борзаковским, Игорем Ознобихиным . Это же не профессиональный футбол. Кингс Лига – это шоу.

– А кто из блогеров у вас будет в команде?

– Володя XXL . Я пришел, смотрю, он на тренировке. Я же не выгоню его. Еще Ренат Васиченко будет.

– Устраивает ли вас Володя как футболист?

– У нас не ставится задача выиграть. Задача – участвовать и сделать красивый контент. А Володя – это ударная единица.

Крап ? Ему нельзя. Готов ли за него поручиться? Нет. Я уже поручался и это привело к печальным последствиям, – сказал президент «Союза».

Предполагается, что Напике запустится в начале 2026 года. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Основными создателями турнира являются президент «Броуков» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов.

Кузнецов создал медийный клуб без букмекеров. Деньги дают «Одноклассники»

В России будет такая же медиалига, как у Пике! Лого ей нарисовала студия Лебедева