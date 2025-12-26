Рэпер Lizer сыграет за «Союз» Кузнецова в российской Кингс Лиге – Напике
Президент «Союза» Дмитрий Кузнецов рассказал, что рэпер Lizer будет играть за его команду в российской Кингс Лиге – Напике.
– У вас был пост про рэпера Lizer. Он участник «Союза» на Кингс Лигу?
– Да. Как договорились? Мы принимаем всех. Если хочешь играть и будешь тренироваться, отдаваться. Тем более у нас условия не такие сумасшедшие.
Мы делаем все, чтобы заявиться в седьмой сезон Медиалиги. У нас не стоит задача выиграть. Мы должны медийно развиваться, показывать, что мы умеем, и играть в хороший футбол.
У нас собраны ребята, которые у меня уже были, и возможности которых я знаю.
– Lizer изъявил желание сыграть за «Союз»?
– Конечно. Был ли я с ним знаком? Наверное, нет. Я разговаривал с Владимиром Пресняковым, Юрой Борзаковским, Игорем Ознобихиным. Это же не профессиональный футбол. Кингс Лига – это шоу.
– А кто из блогеров у вас будет в команде?
– Володя XXL. Я пришел, смотрю, он на тренировке. Я же не выгоню его. Еще Ренат Васиченко будет.
– Устраивает ли вас Володя как футболист?
– У нас не ставится задача выиграть. Задача – участвовать и сделать красивый контент. А Володя – это ударная единица.
Крап? Ему нельзя. Готов ли за него поручиться? Нет. Я уже поручался и это привело к печальным последствиям, – сказал президент «Союза».
Предполагается, что Напике запустится в начале 2026 года. Матчи будут проходить в формате 6 на 6 (5+1) в закрытом помещении. Основными создателями турнира являются президент «Броуков» Дмитрий Егоров и глава МФЛ Николай Осипов.
