Финал Кубка Лиги между ФК «10» и «СиндЕкатом» – самый просматриваемый матч медиафутбола в 2025-м. Игра собрала 5,4 млн просмотров в VK Видео

0

Финал Кубка Лиги ФК «10» – «СиндЕкат» – самый просматриваемый матч года в МФЛ.

Матч между ФК «10» и «СиндЕкатом» в финале WINLINE Кубка Медиалиги (0:0, 3:1 – по буллиталити) собрал 5,4 млн просмотров в VK Видео. Игра стала самой просматриваемой в медиафутболе в 2025 году.

Второе место занял финал Суперкубка Медиалиги в Минске между ФК «10» и «Амкалом» (2:1) – 3,5 млн просмотров.

На третьем месте финальный матч шестого сезона Медиалиги между «Амкалом» и «Броуками» (2:0) – 3,1 млн просмотров.

В топ-4 попал финал Суперкубка МФЛ в Абу-Даби, в котором сыграли «Амкал» и 2Drots (2:2, 4:5 Б) – 2,3 млн просмотров.

На пятом месте расположился полуфинал Суперкубка МФЛ в Абу-Даби между 2Drots и Lit Energy (3:3, 5:4 Б)  – 1,6 млн просмотров.

Все матчи транслировались в VK Видео.

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: WINLINE Media League
