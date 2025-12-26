Эдамс: «Трачу от 500 тысяч рублей в месяц на съемку контента»

Капитан 2Drots Эдамс рассказал, сколько тратит денег на съемку контента.

– Твой блог признали лучшим в этом году. Как думаешь, почему контент про еду зацепил аудиторию?

– У меня контент не только про еду. Есть 24 часа с ребятами из медиафутбола, есть и другие рубрики. Большие и дорогостоящие.

Это накопительный эффект. Спортс’’ выбрали меня, я рад.

– Сколько тратишь в месяц на съемки?

– Бывает по-разному. Минимум 500 тысяч в месяц, чтобы сделать восемь роликов, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.