Эдамс: «Трачу от 500 тысяч рублей в месяц на съемку контента»
Капитан 2Drots Эдамс рассказал, сколько тратит денег на съемку контента.
– Твой блог признали лучшим в этом году. Как думаешь, почему контент про еду зацепил аудиторию?
– У меня контент не только про еду. Есть 24 часа с ребятами из медиафутбола, есть и другие рубрики. Большие и дорогостоящие.
Это накопительный эффект. Спортс’’ выбрали меня, я рад.
– Сколько тратишь в месяц на съемки?
– Бывает по-разному. Минимум 500 тысяч в месяц, чтобы сделать восемь роликов, – сказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса’’ Максиму Иванову.
