Федор Смолов: Gillette не пришел бы к Гранату.

Федор Смолов, президент «Амкала » Герман Эль Класико и президент 2Drots Жека высказались о влиянии популярности футболистов на жизнь после завершения карьеры. Герман Эль Класико : «Если ты посмотришь на футбол как предприниматель, то понимаешь, что у Леброна Джеймса, Майкла Джордана, Дэвида Бэкхема не со спорта больше денег, а с рекламы. Из-за того, что они свой бренд вывели на уровень сумасшедшего масштаба. И ты можешь вывести себя на уровень бренда. А если ты еще и топовый спортсмен. Необязательно всегда должен быть негатив. Ну придумай ты фразу, которую скажешь в интервью, когда забьешь гол или станешь лучшим игроком матча. Это же не так сложно. Ляпнул, и потом ее все разобрали, на «Матч ТВ » комментаторы обсосали. И теперь каждый раз к тебе будут подходить за интервью». Жека : «Это же дополнительная дорожка по окончании карьеры. Тебе же нравится то, чем ты сейчас занимаешься?» Федор Смолов : «У меня на самом деле эта дорожка шла параллельно карьере. Было привлечение сторонних спонсоров. Запоминаемость и узнаваемость привлекают. Какой-нибудь Gillette не пришел бы, не знаю, чтобы никого не обидеть, скажу к Володе Гранату. Он был капитаном «Динамо », игрок сборной».