  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Смолов об открытости медиафутбола: «Представь, если Сперцян и Глушенков начнут: «Да ты, дрова, никуда не уедешь». А в ответ: «Ты себя видел? Лудик». Блин, камон, имидж клуба портится»
Видео
14

Смолов об открытости медиафутбола: «Представь, если Сперцян и Глушенков начнут: «Да ты, дрова, никуда не уедешь». А в ответ: «Ты себя видел? Лудик». Блин, камон, имидж клуба портится»

Федор Смолов высказался об открытости медиафутбола.

Президент 2Drots Жека и Федор Смолов сравнили уровень открытости в медийном и профессиональном футболе.

Жека: «Мне нравится медиафутбол тем, что на тот же «Стол» [ютуб-шоу в разговорном формате] могут прийти президент команды, тренер, игрок и там поругаться, достать все, что есть в клубе и обсудить. Я думаю, это то, что вовлекает аудиторию. Этого не хватает большому футболу. Там наверняка есть что рассказать».

Федор Смолов: «Наверняка есть. Но ты представляешь, если придут Эдик Сперцян и Максим Глушенков и начнут: «Да ты, дрова, никуда не уедешь». А в ответ: «А ты себя видел? Лудик». Ну, блин, камон. Имидж клуба, который ты выстраиваешь, портится.

Как ты привлечешь болельщиков? Например, семья с восьмилетним ребенком. Глушенков и так иногда может сказать что-то неоднозначное. А представь, если он будет разговаривать, как у вас на «Столе»? Я бы на месте отца задумался.

А сын, например, болеет за «Зенит»: «Пап, а ты видел, что сказал Макс? Пошли». А я такой: «Да ничего умного он не сказал». И у меня сразу рождаются сомнения: а стоит ли? Это репутационные риски для клуба».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: шоу Smol Talk на ВидеоСпортс’‘
logoФедор Смолов
logoЗенит
logoМаксим Глушенков
logoWinline Медиалига
logo2Drots
logoЭдуард Сперцян
logoКраснодар
logoпремьер-лига Россия
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Стример Анар об инциденте 2Drots с охраной в манеже «Динамо»: «Спросили: «Ничего плохого про ВТБ не говорили?» Я ответил: «Вы что? Наоборот, все #######». И нас отпустили»
сегодня, 19:08
Жека: «В 2Drots будет снижение зарплат у 90% игроков»
сегодня, 18:07
Рабинер о Мостовом в «Броуках»: «Может, пройдет через это – начнет хвалить Слуцкого и Мусаева?»
сегодня, 16:52
Событие года в футболе по версии Смолова – его участие в Кубке России за «Броуков», хотя в 2025-м он впервые стал чемпионом России
сегодня, 14:20
Жека: «Ряба и Клен не могут быть лицом Медиалиги»
сегодня, 12:29
Василий Маврин: «Я так понимаю, 2Drots возглавит Шама. У «дротов» порезали контракт, поэтому не хватит денег на топового тренера»
сегодня, 11:32
Футболисты 2Drots Эд и Слон на свои деньги запустили команду для участия в детской Медиалиге. Они будут тратить 150 тысяч рублей в месяц
сегодня, 09:17
Охрана запретила 2Drots покидать манеж после съемок челленджа с наказаниями и пригрозила вызовом полиции. Одним из наказаний было принятие виагры
вчера, 20:25
Мостовой согласился возглавить «БроукБойз» на турнире в формате Кингс Лиги. В будущем возможно полноценное назначение
вчера, 16:04
Основатель Kokoc Group Шокуров приобрел «Народную Команду». Это медийный клуб фанатов «Спартака»
вчера, 15:31
Ко всем новостям
Последние новости
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15