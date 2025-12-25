Смолов об открытости медиафутбола: «Представь, если Сперцян и Глушенков начнут: «Да ты, дрова, никуда не уедешь». А в ответ: «Ты себя видел? Лудик». Блин, камон, имидж клуба портится»

Федор Смолов высказался об открытости медиафутбола.

Президент 2Drots Жека и Федор Смолов сравнили уровень открытости в медийном и профессиональном футболе.

Жека : «Мне нравится медиафутбол тем, что на тот же «Стол» [ютуб-шоу в разговорном формате] могут прийти президент команды, тренер, игрок и там поругаться, достать все, что есть в клубе и обсудить. Я думаю, это то, что вовлекает аудиторию. Этого не хватает большому футболу. Там наверняка есть что рассказать».

Федор Смолов: «Наверняка есть. Но ты представляешь, если придут Эдик Сперцян и Максим Глушенков и начнут: «Да ты, дрова, никуда не уедешь». А в ответ: «А ты себя видел? Лудик». Ну, блин, камон. Имидж клуба, который ты выстраиваешь, портится.

Как ты привлечешь болельщиков? Например, семья с восьмилетним ребенком. Глушенков и так иногда может сказать что-то неоднозначное. А представь, если он будет разговаривать, как у вас на «Столе»? Я бы на месте отца задумался.

А сын, например, болеет за «Зенит »: «Пап, а ты видел, что сказал Макс? Пошли». А я такой: «Да ничего умного он не сказал». И у меня сразу рождаются сомнения: а стоит ли? Это репутационные риски для клуба».