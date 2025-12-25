Стример Анар об инциденте 2Drots с охраной в манеже «Динамо»: «Спросили: «Ничего плохого про ВТБ не говорили?» Я ответил: «Вы что? Наоборот, все #######». И нас отпустили»

Стример Анар Абдуллаев рассказал об инциденте 2Drots с охраной в манеже «Динамо».

Напомним, участники медиафутбольный команды 2Drots не смогли сразу покинуть манеж «Динамо » после съемок челленджей с наказаниями. На выходе из манежа охрана остановила представителей 2D и сказала, что у руководства комплекса есть к ним вопросы.

«Нас всех отпустили. Охрана спросила: «У вас не было плохих рекламных интеграций в нашем манеже? Ничего плохого про ВТБ не говорили?» Я говорю: «Вы что? Наоборот, все ####### [отлично], «ВТБ-Арена» – топ. Все время манеж дают».

Они говорят: «Давайте мы все перепроверим. Можете показать, что стримили?»

Показали им клипы, где мы в футбик играем. Охранник позвонил руководству и сказал: «Смотрите, они тут в футбол играют, ничего плохого не говорят и не рекламируют».

На это ответили: «Все, отпускайте!» И мы пошли домой», – сказал стример.