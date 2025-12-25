Жека: «В 2Drots будет снижение зарплат у 90% игроков»

Президент 2Drots Жека рассказал, что в 2Drots будет сокращение зарплат у 90% игроков.

«У нас сейчас не подписан контракт. Мы вообще не понимаем, на что рассчитывать. Будет снижение зарплаты у 90% игроков. Потому что рынок зарплат сильно поменяется.

У нас основное направление – контент. В него мы вкладываем не меньше денег, чем в футбол. Если нам сильно обрежут эти деньги, то как совмещать и команду, и контент? Очень сложно», – сказал президент 2Drots.

Ранее сокращение бюджетов подтвердили «Амкал», «Броуки » и ФК «10».

Новые налоги для букмекеров уже бьют по Медиалиге: «Амкал» сокращает зарплаты, клуб Гатагова закрылся