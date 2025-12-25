Рабинер о Мостовом в «Броуках»: «Может, пройдет через это – начнет хвалить Слуцкого и Мусаева?»
Журналист Игорь Рабинер высказался о назначении Александра Мостового в медиакоманду «БроукБойз».
«Саша Мостовой и Дима Егоров – ядерный тандем. Царь таки попробует себя в роли тренера! Читаю такое – и хоть я и видел команды Медиалиги только в товарищеских матчах с клубами РПЛ, возникает шальная мысль глянуть хоть одним глазком.
Может, пройдет через это – начнет хвалить Слуцкого и Мусаева?» – написал журналист.
Напомним, Мостовой согласился возглавить «БроукБойз» на турнире в формате Кингс Лиги. В будущем возможно полноценное назначение.
«БроукБойз» – медиакоманда журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена, участвующая в WINLINE Медиалиге. За клуб среди прочих выступают Павел Яковлев, Антон Соснин и Евгений Макеев.
Летом за клуб играл экс-форвард «Краснодара» Федор Смолов в FONBET Кубке России.