Рабинер о Мостовом в «Броуках»: «Может, пройдет через это – начнет хвалить Слуцкого и Мусаева?»

Игорь Рабинер высказался о назначении Александра Мостового в «БроукБойз».

Журналист Игорь Рабинер высказался о назначении Александра Мостового в медиакоманду «БроукБойз».

«Саша Мостовой и Дима Егоров – ядерный тандем. Царь таки попробует себя в роли тренера! Читаю такое – и хоть я и видел команды Медиалиги только в товарищеских матчах с клубами РПЛ , возникает шальная мысль глянуть хоть одним глазком.

Может, пройдет через это – начнет хвалить Слуцкого и Мусаева ?» – написал журналист.

Напомним, Мостовой согласился возглавить «БроукБойз » на турнире в формате Кингс Лиги . В будущем возможно полноценное назначение.

«БроукБойз» – медиакоманда журналиста Дмитрия Егорова и блогера Райзена, участвующая в WINLINE Медиалиге . За клуб среди прочих выступают Павел Яковлев , Антон Соснин и Евгений Макеев .

Летом за клуб играл экс-форвард «Краснодара » Федор Смолов в FONBET Кубке России.