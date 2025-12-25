  • Спортс
  • Медиафутбол
  • Новости
  • Событие года в футболе по версии Смолова – его участие в Кубке России за «Броуков», хотя в 2025-м он впервые стал чемпионом России
12

Событие года в футболе по версии Смолова – его участие в Кубке России за «Броуков», хотя в 2025-м он впервые стал чемпионом России

Федор Смолов: для меня событие года – участие в Кубке России за «Броуков».

Федор Смолов: «Какое для вас событие года в футболе в 2025-м?»

Герман Эль Класико: «Эгоистично ляпну. Для меня это гол Парадеевича в Кубке России за «Амкал».

Жека: «А я назову четыре сэйва Матвея Сафонова, которые вошли в историю. У меня просто короткая память».

Смолов: «А я назову свое участие в Кубке России за «Броуков».

Напомним, Смолов набрал 2+1 по системе «гол+пас», выступая за «Броуков» в Кубке России в 2025 году и сравнялся с Андреем Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров. У обоих футболистов по 158 голов.

Также в 2025-м форвард впервые стал чемпионом России – с «Краснодаром».

Смолов догнал Аршавина по голам, Ари забил со своей половины. Безумие в кубковой битве «Броуков»!

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Smol Talk
logoФедор Смолов
logoГерман Эль Класико
logoАмкал
logoБроукБойз
logo2Drots
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logoFONBET Кубок России
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Мура об уходе из «БроукБойз»: «Можно было сказать так, как оно есть, а не вилять»
38 минут назад
Рэпер Lizer сыграет за «Союз» Кузнецова в российской Кингс Лиге – Напике
сегодня, 13:31
Финал Кубка Лиги между ФК «10» и «СиндЕкатом» – самый просматриваемый матч медиафутбола в 2025-м. Игра собрала 5,4 млн просмотров в VK Видео
сегодня, 12:21
Эдамс: «Трачу от 500 тысяч рублей в месяц на съемку контента»
сегодня, 10:48
Смолов о популярности: «Gillette не пришел бы к Гранату. Запоминаемость и узнаваемость привлекают спонсоров»
сегодня, 09:06
Смолов об открытости медиафутбола: «Представь, если Сперцян и Глушенков начнут: «Да ты, дрова, никуда не уедешь». А в ответ: «Ты себя видел? Лудик». Блин, камон, имидж клуба портится»
вчера, 20:05Видео
Стример Анар об инциденте 2Drots с охраной в манеже «Динамо»: «Спросили: «Ничего плохого про ВТБ не говорили?» Я ответил: «Вы что? Наоборот, все #######». И нас отпустили»
вчера, 19:08
Жека: «В 2Drots будет снижение зарплат у 90% игроков»
вчера, 18:07
Рабинер о Мостовом в «Броуках»: «Может, пройдет через это – начнет хвалить Слуцкого и Мусаева?»
вчера, 16:52
Жека: «Ряба и Клен не могут быть лицом Медиалиги»
вчера, 12:29
Ко всем новостям
Последние новости
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15