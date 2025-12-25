Событие года в футболе по версии Смолова – его участие в Кубке России за «Броуков», хотя в 2025-м он впервые стал чемпионом России

Федор Смолов: для меня событие года – участие в Кубке России за «Броуков».

Федор Смолов : «Какое для вас событие года в футболе в 2025-м?»

Герман Эль Класико : «Эгоистично ляпну. Для меня это гол Парадеевича в Кубке России за «Амкал ».

Жека : «А я назову четыре сэйва Матвея Сафонова , которые вошли в историю. У меня просто короткая память».

Смолов : «А я назову свое участие в Кубке России за «Броуков».

Напомним, Смолов набрал 2+1 по системе «гол+пас», выступая за «Броуков» в Кубке России в 2025 году и сравнялся с Андреем Аршавиным в рейтинге российских бомбардиров. У обоих футболистов по 158 голов.

Также в 2025-м форвард впервые стал чемпионом России – с «Краснодаром».

Смолов догнал Аршавина по голам, Ари забил со своей половины. Безумие в кубковой битве «Броуков»!