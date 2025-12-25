0

Жека: «Ряба и Клен не могут быть лицом Медиалиги»

Президент 2Drots Жека, президент «Амкала» Герман Эль Класико и Федор Смолов высказались о возможном введении правила в Медиалиги, по которому на поле должны играть молодые футболисты.

Жека: «Мне кажется, в Медиалиге можно попробовать ввести правило, что обязательно должны играть молодые пацаны до 22-23 лет.

Основное ядро аудитории Медиалиги – это подростки или дети. Им прикольно смотреть на молодых пацанов, у которых есть энергия, они себя чувствуют более раскрепощенно на камеру, чем те, кто к нам приходит из ФНЛ.

Главные звезды лиги сейчас – это Кленкин и Рябокобыленко. Проблема в том, что они не могут быть лицом лиги. Они не очень яркие в медиапространстве. Нам нужно давать шанс играть молодым пацанам»

Федор Смолов: «Кленкин Данил? Это чувак моего года. Я знаю его. Мы с ним играли в юношеской сборной».

Герман Эль Класико: «Допустим, ввести обязательную историю, чтобы всегда на поле было два футболиста младше 21 года. Это заставит нас забрать тех игроков, кто не пригодился из ЮФЛ в РПЛ или Первой лиге. Возможно, кто-то из них получит второй шанс».

Жека: «Они будут заряжены, будут хотеть играть. Те, кто сейчас наполняют составы, это игроки 30+ лет. Они уже доигрывают. У них нет энергии и желания развиваться здесь. Это проблема».

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: ютуб-канал Smol Talk
logoАмкал
logoWinline Медиалига
logoДанил Кленкин
logoГерман Эль Класико
logo«Жека 2Drots» Евгений Бабенко
logo2Drots
logo«Ряба» Артур Рябокобыленко
logoФК 10
logoФедор Смолов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Главные новости
Мура об уходе из «БроукБойз»: «Можно было сказать так, как оно есть, а не вилять»
38 минут назад
Рэпер Lizer сыграет за «Союз» Кузнецова в российской Кингс Лиге – Напике
сегодня, 13:31
Финал Кубка Лиги между ФК «10» и «СиндЕкатом» – самый просматриваемый матч медиафутбола в 2025-м. Игра собрала 5,4 млн просмотров в VK Видео
сегодня, 12:21
Эдамс: «Трачу от 500 тысяч рублей в месяц на съемку контента»
сегодня, 10:48
Смолов о популярности: «Gillette не пришел бы к Гранату. Запоминаемость и узнаваемость привлекают спонсоров»
сегодня, 09:06
Смолов об открытости медиафутбола: «Представь, если Сперцян и Глушенков начнут: «Да ты, дрова, никуда не уедешь». А в ответ: «Ты себя видел? Лудик». Блин, камон, имидж клуба портится»
вчера, 20:05Видео
Стример Анар об инциденте 2Drots с охраной в манеже «Динамо»: «Спросили: «Ничего плохого про ВТБ не говорили?» Я ответил: «Вы что? Наоборот, все #######». И нас отпустили»
вчера, 19:08
Жека: «В 2Drots будет снижение зарплат у 90% игроков»
вчера, 18:07
Рабинер о Мостовом в «Броуках»: «Может, пройдет через это – начнет хвалить Слуцкого и Мусаева?»
вчера, 16:52
Событие года в футболе по версии Смолова – его участие в Кубке России за «Броуков», хотя в 2025-м он впервые стал чемпионом России
вчера, 14:20
Ко всем новостям
Последние новости
«Реалу» нельзя полагаться на Куртуа и Мбаппе в каждом матче. Остальные игроки должны больше выкладываться за эту футболку». Блогер DjMaRiiO о «Мадриде»
23 декабря, 20:01
Писарский о переходе в СКА Басты: «Были хорошие предложения из-за границы, но не хотелось куда-то тащиться, поэтому решили остаться в Москве»
22 декабря, 13:45
Агуэро сыграет на Кингс ЧМ Пике. Он будет капитаном сборной Аргентины
20 декабря, 17:17
«Броуки» пригласили Кержакова: «Со Смоловым Аршавина догнали. Теперь, может, Карпин вызовет Александра?»
20 декабря, 13:30
Владелец «СиндЕката» Семенов: «Мы уже более узнаваемые, чем «Урал»
18 декабря, 13:58
«В чемпионате уровень второй Бундеслиги, некоторые толстые. Так им еще и паузу дают, лол». Президент «БроукБойз» об отпуске в РПЛ
17 декабря, 16:18Фото
Алексей Гасилин: «Чемпион Европы и победитель Лиги чемпионов может сыграть за «Банку» в следующем году»
17 декабря, 11:02
Азамат Мусагалиев: «Для ФК «10» игра в Кубке России – приоритетная задача. Хотим пройти как можно дальше»
14 декабря, 12:52
«Балтика», «Норникель», «Одноклассники» и букмекер. Кузнецов назвал потенциальных спонсоров своей медиафутбольной команды «Союз»
12 декабря, 14:02
«Березуцкий на меня рассчитывает. Но разговора об «Урале» не было». Тренер 2Drots Смирнов о возможном уходе из медиафутбола
8 декабря, 11:15