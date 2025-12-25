Жека: «Ряба и Клен не могут быть лицом Медиалиги»

Президент 2Drots Жека, президент «Амкала » Герман Эль Класико и Федор Смолов высказались о возможном введении правила в Медиалиги, по которому на поле должны играть молодые футболисты.

Жека: «Мне кажется, в Медиалиге можно попробовать ввести правило, что обязательно должны играть молодые пацаны до 22-23 лет.

Основное ядро аудитории Медиалиги – это подростки или дети. Им прикольно смотреть на молодых пацанов, у которых есть энергия, они себя чувствуют более раскрепощенно на камеру, чем те, кто к нам приходит из ФНЛ.

Главные звезды лиги сейчас – это Кленкин и Рябокобыленко. Проблема в том, что они не могут быть лицом лиги. Они не очень яркие в медиапространстве. Нам нужно давать шанс играть молодым пацанам»

Федор Смолов : «Кленкин Данил? Это чувак моего года. Я знаю его. Мы с ним играли в юношеской сборной».

Герман Эль Класико: «Допустим, ввести обязательную историю, чтобы всегда на поле было два футболиста младше 21 года. Это заставит нас забрать тех игроков, кто не пригодился из ЮФЛ в РПЛ или Первой лиге. Возможно, кто-то из них получит второй шанс».

Жека : «Они будут заряжены, будут хотеть играть. Те, кто сейчас наполняют составы, это игроки 30+ лет. Они уже доигрывают. У них нет энергии и желания развиваться здесь. Это проблема».