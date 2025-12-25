Василий Маврин: «Я так понимаю, 2Drots возглавит Шама. У «дротов» порезали контракт, поэтому не хватит денег на топового тренера»

Василий Маврин: я так понимаю, 2Drots возглавит Шама.

Хавбек «Амкала» Василий Маврин считает, что новым главным тренером 2Drots станет Шамиль Курбанов .

«Я так понимаю, что у 2Drots будет главным тренером Шама. У них тоже порезали контракт. Я думаю, что у «дротов» не хватит денег на топового тренера. Поэтому Шама – это тот самый тренер, который и хороший, и по средствам 2Drots.

Верю ли в его успех? Зависит от разных факторов. Шама дошел до финала с Basement , с «Титаном » выиграл один сезон, а в другом должен был играть в финале, если бы не гол Сыча.

Шаме надо будет почистить состав. Дадут ли ему это сделать? Если президенты мыслят в одну сторону, а тренер в другую, то мэтча не будет», – сказал хавбек «Амкала ».

Напомним, Шама был ассистентом главного тренера 2Drots Дмитрия Смирнова. Недавно Смирнов перешел в «Урал», где будет помощником Василия Березуцкого.