Футболисты 2Drots Эд и Слон на свои деньги запустили команду для участия в детской Медиалиге. Они будут тратить 150 тысяч рублей в месяц

Эд и Слон на свои деньги запустили команду для участия в детской Медиалиге.

Футболисты 2Drots Эдамс и Владислав Ослоновский на свои деньги запустили команду для участия в детской Медиалиге под названием Prime Squad.

– Prime Squad – это команда на основе академии 2D или ваша личная?

– Это наша личная инициатива. Хотим собрать команду только под детскую Медиалигу . Мыслей о создании собственной академии пока не было. Возможно, будем собираться только на игры. Решения принимаем вместе со Слоном. Пока что не планировали нанимать тренера.

Хотим дать шанс обычным ребятам, которые мечтали попасть в медиафутбол и следили за ним. Уверен, это будет крутая история сыграть дерби против 2D со своей командой!

– Что известно о детской Медиалиге? Кто будет спонсором?

– О начале турнира должны скоро объявить. Приблизительно середина января.

Понимали, что детский контент трудно монетизировать. Букмекеров, конечно же, нельзя. На команду в месяц будем тратить из своих денег примерно 150 тысяч – это два видео и короткие видео.

Сейчас уже читаем комментарии: «Решили просто залутать денег». Я смотрю и вспоминаю мем: «Мдаааа….» Продолжение знают те, кто шарит. Денег в детском спорте нет. Или вы видели много спонсоров у детских команд?

– Почему решили сделать команду?

– У 2D была товарка против команды Жеки Спирякова, и первое, что рассказали пацаны, что у детей были максимально искренние эмоции, огонь в глазах, которого сейчас не хватает в лиге!

Мы просто делаем команду, чтобы пацаны, которые будут играть, получали кайф. Их будут снимать, транслировать, фотографировать, обсуждать, звать в топовые команды, они будут играть при своих кумирах.

Разве это не мечта маленьких футболистов, которые следят за медиафутболом? Хотим, чтобы мы вспомнили искренние эмоции от медийного футбола, – рассказал капитан 2Drots Эдамс в беседе с представителем Спортса’’ Алексеем Касаткиным.