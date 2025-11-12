«Стол», AGM или «Футбольный агент»? Голосуй за медиафутбольное шоу года
WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Медиапроект года.
Стартовало голосование в номинации Медиапроект года на премии WINLINE Media Football Awards.
На приз претендуют: «Стол», Alfa Given Monday и Any Given Thursday, «Самый умный» Алексея Гасилина, «Футбольный агент» от Макея и Кента и 2Drots Reality.
Голосование стартует 12 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.
В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости