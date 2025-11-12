0

«Стол», AGM или «Футбольный агент»? Голосуй за медиафутбольное шоу года

WINLINE Медиалига и Спортс’’ опубликовали номинантов на звание Медиапроект года.

Стартовало голосование в номинации Медиапроект года на премии WINLINE Media Football Awards.

На приз претендуют: «Стол», Alfa Given Monday и Any Given Thursday, «Самый умный» Алексея Гасилина, «Футбольный агент» от Макея и Кента и 2Drots Reality.

Голосование стартует 12 ноября и продлится до 23 ноября. 27-28 ноября пройдет церемония вручения премии.

В голосовании примут участие команды, представители медиа и болельщики.

Голосуй в номинации Медиапроект года

Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’’
