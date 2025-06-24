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Лещук про потасовки в Медиалиге: «Если профессиональным игрокам это было бы дозволено, мы бы тоже больше себе позволяли»

Игорь Лещук сравнил поведение медийных футболистов и профессиональных.

«В проффутболе тоже есть потасовки? Они случаются, да. Но в Медиалиге только дай какой-то маленький повод, и все выбегут, начнут кричать, кто-то про кого-то будет говорить. Как будто создается специальный инфоповод. Где-то, мне кажется, это чуть-чуть искусственно. 

Мы себе не можем такого позволить. Понятное дело, если бы нам, профессиональным футболистам, было бы это дозволено, такое бы тоже, наверное, было. Но тут ты понимаешь, что будешь оштрафован или дисквалифицирован. Это место в составе, твоя репутация, карьера, твои финансы: премиальные или бонусы. 

Очень много последствий от этого будет. А в Медиалиге последствий никаких нет – ребятам, мне кажется, лишний раз щелкни, и они побегут и что-то устроят.

Если бы у профессиональных спортсменов была такая возможность, понятное дело, потасовок было бы больше, и мы бы больше себе позволяли. Но тебя контролирует клуб за все твои высказывания», – сказал вратарь «Динамо».

Опубликовала: Екатерина Бурделова
Источник: «Это медиафутбол, бро!»
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