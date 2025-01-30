В казахстанской медиалиге не будет призовых за первое место

Дидар Сыдыкбек рассказал, что в этом сезоне казахстанской медиалиги нет призовых.

«Призовых на турнире нет. Все средства вложены в организацию турнира.

Есть гонорары у «Броуков» и «Амкала ». И мы помогали всем командам, которые сюда приехали», – сообщил организатор медиалиги в Казахстане в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.

В финале казахстанской медиалиги сыграют «Амкал» и «БроукБойз ».