В казахстанской медиалиге не будет призовых за первое место
Дидар Сыдыкбек рассказал, что в этом сезоне казахстанской медиалиги нет призовых.
«Призовых на турнире нет. Все средства вложены в организацию турнира.
Есть гонорары у «Броуков» и «Амкала». И мы помогали всем командам, которые сюда приехали», – сообщил организатор медиалиги в Казахстане в интервью корреспонденту Спортса’’ Кириллу Качелаеву.
В финале казахстанской медиалиги сыграют «Амкал» и «БроукБойз».
Опубликовал: Никита Внучков
Источник: Медиафутбол на Спортсе’‘
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