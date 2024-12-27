Литвина не устраивает отношение Медиалиги к Lit Energy. Одна из причин – нарушена договоренность не показывать матчи «Литов» в VK
Михаил Литвин привел несколько аргументов, почему его не устраивает отношение Winline Медиалиги к Lit Energy. Николай Осипов ответил блогеру.
Литвин: «Ты на протяжении всего сезона говорил, что Lit Energy поедет на Суперкубок, даже если мы займем последнее место. В итоге все становится по-другому, и после ситуации со СКА меняется регламент.
Осипов: «Впервые слышу, чтобы я на протяжении сезона говорил, что Lit Energy едет на Суперкубок. Я сказал, что будет круто, если Lit Energy там окажутся.
Литвин: «Когда я начал отбывать наказание, вы против наших договоренностей транслировали матч Lit Energy в VK».
Осипов: «Это техническая ошибка сотрудников лиги. Человек увидел, что в VK матчи Lit Energy никогда не транслировались. А пропорция показов матчей в VK у всех команд одинаковая. Поэтому он взял и сделал».
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