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Семак о Медиалиге: «Не вижу никаких минусов, только плюсы медийности»

Сергей Семак высказался о Winline Медиалиге.

«Конечно, медийные клубы, соревнования в целом занимают определенную свою нишу. Это здорово, потому что это популяризация спорта, безусловно, это дополнительная категория и дополнительное количество профессионалов, которые могут показывать свое умение.

Это, естественно, привлечение новых зрителей и для профессиональных футболистов. Поэтому здесь я не вижу никаких минусов, только плюсы медийности, которые сейчас потихоньку-потихоньку внедряются в мир спорта», – сказал главный тренер «Зенита».

30 322 зрителя на финале «Амкал» – 2Drots. Рекорд медиафутбола на «Газпром Арене»

Опубликовал: Georgy Galoyan
Источник: «Четкий подкаст» от ХК «Чисто Питер»
logoЗенит
logoWinline Медиалига
logoСергей Семак
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