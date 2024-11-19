Семак о Медиалиге: «Не вижу никаких минусов, только плюсы медийности»

Сергей Семак высказался о Winline Медиалиге.

«Конечно, медийные клубы, соревнования в целом занимают определенную свою нишу. Это здорово, потому что это популяризация спорта, безусловно, это дополнительная категория и дополнительное количество профессионалов, которые могут показывать свое умение.

Это, естественно, привлечение новых зрителей и для профессиональных футболистов. Поэтому здесь я не вижу никаких минусов, только плюсы медийности, которые сейчас потихоньку-потихоньку внедряются в мир спорта», – сказал главный тренер «Зенита».

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