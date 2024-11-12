Конкурс
0

Разыгрываем футболку Дениса Давыдова

Опубликовал: Илья Ковалёв
logoСпартак
logoпремьер-лига Россия
logoДенис Давыдов
logoЛФК Рома
logoWinline Медиалига
Рекомендуем
Читайте новости Медиафутбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Артем Дзюба: «Многие ребята выбирают легкий путь – идут в Медиалигу за большие деньги. Там один-два раза в неделю потренировался, перекурил, кофе допил – и обратно на поле»
11сегодня, 14:05
«Крысева», «Некласико», «Шугар» – в списке номинантов на лучшее медиа года в медиафутболе
сегодня, 13:03
«Голят и Мороз, вам от меня по 500 тысяч рублей за лучшие голы сезона». Литвин высказался о непопадании гола Морозова в номинацию на лучший гол Winline Кубка Медиалиги
сегодня, 12:40
Алексеев перешел из «Эгриси» в «Амкал»
сегодня, 12:05
«Слабое звено» Федоса, «Стол», Any Given Monday – в списке номинантов на лучший медиапроект года в медиафутболе
сегодня, 12:00
ФК «10» примет участие в казахстанской медиалиге в январе
сегодня, 11:15
«Банка», «Амкал», ФК «10», 2Drots, «Чисто Питер» – в списке номинантов на лучший продакшен года в медиафутболе
сегодня, 11:03
Данилин перешел из «БроукБойз» в ФК «10»
сегодня, 10:10
Хака Lotus, Тед Лассо или гендер-пати «Амкала» – в списке номинантов на медиафутбольный перфоманс года
сегодня, 10:03
Гол вратаря Сычева, солдаут на «ВЭБ Арене» или матч «Банка» – «Родина Медиа». Голосуй за главный момент года в медиафутболе
2сегодня, 09:03
Ко всем новостям
Последние новости
Rocket Team Мозгова и Alikson Team Седоковой вышли в плей-офф, Pena Team и Favela Basket покинули турнир. Результаты 5-го тура Media Basket
10 ноября, 20:49
Экс-тренер «Волгаря» и «Акрона» Панов привел «Амкал» к победе в Кубке Медиалиги в своем дебютном сезоне
9 ноября, 20:25
Забирайте футболку 2Drots и два билета на финал Кубка Медиалиги
8 ноября, 09:00
ФК «10» сыграет с «Динамо» Брест в Беларуси 16 ноября
6 ноября, 19:17
Гендиректор «Динамо»: «Мы не считаем матч с командой Медиалиги дном. У медиафутбола есть аудитория, проффутбол здесь недоработал»
24 ноября, 11:05
Сборная МФЛ и ФНЛ могут провести товарищеский матч в декабре. В прошлом году сборная Медиалиги разгромно проиграла (0:4)
14 ноября, 10:14
Команда Элджея победила клуб Словетского, БК «10» проиграл Hoops. Итоги 3-го тура Media Basket
127 октября, 20:55
Радимов о последней встрече с Уткиным: «Взяли нашу любимую паэлью, проговорили два часа. Из которых больше половины Вася рассказывал про «Эгриси»
325 октября, 11:18
Митрофанов о потасовке в Медиалиге: «Это бьет по имиджу футбола. Кто отвечает за футбол перед государством? РФС»
523 октября, 10:44
53-летний Тумилович дебютировал в Кубке Медиалиги за «Чисто Питер»
518 октября, 18:24Фото