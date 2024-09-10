Газдан: «Я привык выходить в стартовом составе, считаю, что достоин. Может, мои интервью против меня сыграли»
– Ты начинал в запасе два последних матча...
– Как спортсмена меня это задевает по-хорошему. Неприятно, я привык выходить в стартовом составе. Значит, так видит тренерский штаб, а я принесу больше пользы с замены.
– Думаешь, это связано только со спортивной частью?
– Не знаю, может, мои интервью против меня сыграли. Не знаю, не могу залезть в голову тренерам. Количество игрового времени у меня нормальное, но я все равно привык выходить в старте. Я считаю, что достоин играть в старте.
У меня контракт, до февраля точно ничего не изменится. Я отрабатываю контракт, помогаю команде, – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.
Напомним, что во время трансферного окна Газданов говорил, что, возможно, покинет 2Drots. Lit Energy предлагал за трансфер игрока 700 тысяч рублей.
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