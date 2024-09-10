Газдан: «Я привык выходить в стартовом составе, считаю, что достоин. Может, мои интервью против меня сыграли»

– Ты начинал в запасе два последних матча...

– Как спортсмена меня это задевает по-хорошему. Неприятно, я привык выходить в стартовом составе. Значит, так видит тренерский штаб, а я принесу больше пользы с замены.

– Думаешь, это связано только со спортивной частью?

– Не знаю, может, мои интервью против меня сыграли. Не знаю, не могу залезть в голову тренерам. Количество игрового времени у меня нормальное, но я все равно привык выходить в старте. Я считаю, что достоин играть в старте.

У меня контракт, до февраля точно ничего не изменится. Я отрабатываю контракт, помогаю команде, – рассказал хавбек 2Drots в интервью корреспонденту Спортса Фирузу Анвари.

Напомним, что во время трансферного окна Газданов говорил, что, возможно, покинет 2Drots. Lit Energy предлагал за трансфер игрока 700 тысяч рублей.