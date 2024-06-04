«Они рано загнали себя в ситуацию «сейчас или никогда». С ноября живут каждый день как последний». Звездин об игре «Амкала»

Игорь Звездин высказался об игре «Амкала».

«Амкал» в ноябре рановато загнал себя в ситуацию «сейчас или никогда». Трудно полгода двигаться с таким ощущением. Вошли бы они чуть мягче, не было смысла так разгонять. Поднажали бы ближе к сезону – пять месяцев проживают каждый день как последний.

По игре вроде как нащупывают свои моменты – это на самом деле самое сложное. То, как тренер у себя в голове хочет играть, в реальности всегда упирается в то, как конкретно футболисты привыкли делать базовые вещи: выход на ударную позицию, способ нанесения удара.

Например, в «Броуках» Мазур может пробить с обеих ног, у него присутствует разнообразие удара. Есть ряд футболистов, которые могут бить двумя способами и после этого развивать атаку. Но при этом больше ничего не могут: не знают, как выйти на ударную позицию – тренеру надо работать с этим. «Амкал» через матчи нашел какие-то способы, как создавать моменты. У них начало получаться.

Если говорить об обороне, то в защите квалифицированные футболисты: «Родина» мучалась с ними на Кубке ФНЛ, забив всего один гол. Когда в плей-офф им нужно будет не пропустить, то никому не будет легко забить «Амкалу».

Если они сами забьют и решат обороняться, то большой вопрос, кто пройдет дальше. У них есть все, чтобы далеко пройти. Вижу, что футболисты стали лучше понимать друг друга. Мне кажется, что есть притирочка, присутствует движение вперед», – заявил главный тренер «БроукБойз».