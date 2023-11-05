Хавбек медиафутбольного «Титана» Скоропуп отказался от перехода в «Шинник»

Николай Осипов рассказал, что «Шинник» сделал предложение «Титану» по Скоропупу.

Но хавбек отказался от трансфера в профессиональный футбол.

«Разговаривал с Сашей Зуевым, руководителем «Титана». У них играет Илья Скоропупов. Им пришло предложение из « ». Команда Первой лиги, которая хочет видеть Илью в своем составе.

Илья, будучи, кажется, в 23-летнем возрасте (Скоропупу 21 год, – Sports.ru), сейчас уже говорит: «Я в большой футбол не хочу. Я хочу остаться здесь и развиваться медийно. Мне нравится то, что происходит тут. Меня большой футбол не интересует», – рассказал президент Winline Медиалиги.

В составе « » Скоропуп стал чемпионом .

«Шинник» играет в Мелбет Первой лиге. На данный момент клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, имея 21 очко в активе.

Хавбек «Тюмени» вышел на матч в футболке с троллингом Медиалиги. Он использовал цитату Хабиба

Winline Media Football Awards: выбери лучших в медиафутбол