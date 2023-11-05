Хавбек медиафутбольного «Титана» Скоропуп отказался от перехода в «Шинник»

Теги Первая лига Шинник Winline Медиалига Николай Осипов «Скоропуп» Илья Скоропупов ЛФК «Титан» Александр Зуев Медиафутбол

Николай Осипов рассказал, что «Шинник» сделал предложение «Титану» по Скоропупу.

Но хавбек отказался от трансфера в профессиональный футбол. 

«Разговаривал с Сашей Зуевым, руководителем «Титана». У них играет Илья Скоропупов. Им пришло предложение из «Шинника». Команда Первой лиги, которая хочет видеть Илью в своем составе. 

Илья, будучи, кажется, в 23-летнем возрасте (Скоропупу 21 год, – Sports.ru), сейчас уже говорит: «Я в большой футбол не хочу. Я хочу остаться здесь и развиваться медийно. Мне нравится то, что происходит тут. Меня большой футбол не интересует», – рассказал президент Winline Медиалиги.

В составе «Титана» Скоропуп стал чемпионом Winline Медиалиги.

«Шинник» играет в Мелбет Первой лиге. На данный момент клуб занимает 10-е место в турнирной таблице, имея 21 очко в активе.

Хавбек «Тюмени» вышел на матч в футболке с троллингом Медиалиги. Он использовал цитату Хабиба

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11 комментариев

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Spaten
Это из Камеди Клаба?
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Vanek1411
Ответ Spaten
Это из Камеди Клаба?
Или про которого Фредди в "Богемской рапсодии" пел:

Скоропуп, Скоропуп, вил ю ду зе Фангармо.
+7
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Злобный Конь
А можно без погонял?
+4
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Илья Ковалев
Ответ Злобный Конь
А можно без погонял?
Да, если вы Хави, Гави и Роналдо начнете называть по фамилии)
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-2
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Ксяоми Ноутов
Скоропуп отказался, переключились на Сквидварда
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deadjoker
Ждём новость через 10 лет. Скоропул, где он сейчас
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ApXuMaHqPuT
Летом Скоропуп в Реал перейдёт. Скриньте!🤴
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Кирилл Смирнов
Такими темпами он будет Позднопуп
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Нейтральный критик
"Я хочу остаться здесь и развиваться медийно". То есть товарищу на футбол класть, лишь бы лайки мутились и лицо торговалось. Хотя бы честно.
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kacnep
скоропупился
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Алексей Супонинский
Ну и х с ним
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