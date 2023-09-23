Защитник «Денег» Вобла: «Минин в эфире прорекламировал мой телеграм-канал. Услышало начальство. Теперь я не могу делиться рабочей внутрянкой»

Иван Воблов рассказал, что на работе начали следить за его соцсетями.

«Я работаю на Московском нефтеперерабатывающем заводе АО «Газпромнефть-МНПЗ». Уже 2 года я работаю здесь оператором технологических установок пятого разряда на производстве серы и очистке сернисто-щелочных стоков.

Первое время я скрывал от коллег связь с медиафутболом. Особенно от начальства. Но все изменил МКС-2023, который транслировал «Матч ТВ». Мужики увидели меня по телеку, начались обсуждения в курилках. Можно сказать, что я местная звезда. Даже в газетах печатают.

Отдельное «спасибо» комментатору Стасу Минину: именно он в прямом эфире Медиалиги прорекламировал мой телеграм-канал (хотя я об этом не просил). Он рассказал, где именно я работаю и чем там занимаюсь. Это услышало начальство, и теперь я не могу делиться в соцсетях рабочей внутрянкой, потому что за мной ведется слежка. Стас, претензий к вам нет. Вы прекрасный человек и самый лучший комментатор!», – рассказал защитник ФК «Деньги».

Игроки ФК «Деньги» – одни из нас. Работают на заводе, скорой и в министерстве образования

