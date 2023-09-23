Защитник «Денег» Вобла: «Минин в эфире прорекламировал мой телеграм-канал. Услышало начальство. Теперь я не могу делиться рабочей внутрянкой»

Теги Станислав Минин Winline Медиалига ФК Деньги «Vobla» Иван Воблов Медиафутбол

Иван Воблов рассказал, что на работе начали следить за его соцсетями.

«Я работаю на Московском нефтеперерабатывающем заводе АО «Газпромнефть-МНПЗ». Уже 2 года я работаю здесь оператором технологических установок пятого разряда на производстве серы и очистке сернисто-щелочных стоков.

Первое время я скрывал от коллег связь с медиафутболом. Особенно от начальства. Но все изменил МКС-2023, который транслировал «Матч ТВ». Мужики увидели меня по телеку, начались обсуждения в курилках. Можно сказать, что я местная звезда. Даже в газетах печатают.

Отдельное «спасибо» комментатору Стасу Минину: именно он в прямом эфире Медиалиги прорекламировал мой телеграм-канал (хотя я об этом не просил). Он рассказал, где именно я работаю и чем там занимаюсь. Это услышало начальство, и теперь я не могу делиться в соцсетях рабочей внутрянкой, потому что за мной ведется слежка. Стас, претензий к вам нет. Вы прекрасный человек и самый лучший комментатор!», – рассказал защитник ФК «Деньги».

Игроки ФК «Деньги» – одни из нас. Работают на заводе, скорой и в министерстве образования
 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий