«Мы, конечно, хотим в Медиалигу, но нам пока еще очень рано». Основатель команды «БраДцы» Гера Герой высказался о создании клуба

Гера Герой рассказал о создании команды болельщиков «Динамо».

«У нас немного другой концепт. Нас сравнивают с «Народной», потому что мы команда болельщиков «Динамо». Нам еще нет даже месяца.

Если «Народная» создалась при поддержке своих футболистов и букмекера, то у нас все наоборот. Мы пытаемся раскручивать ее медийно сами без спонсоров. Команда живет на взносы футболистов.

Мы, конечно, хотим в Медиалигу, но мы еще пока не готовы в физическом плане. Не было разговоров с Николаем Осиповым – сначала хотим обрасти опытом и закалкой. Естественно, когда у тебя появляется спонсор, к тебе сразу бегут игроки. Но мы хотим сохранить «динамовскую» атмосферу, наша цель – в объединении болельщиков вокруг клуба.

Возможно, завтра упадет какой-то спонсор, и мы попадем в Медиалигу. Но пока мы любительская команда, которая раскручивает свои соцсети.

Контакта с «Динамо» нет. У «Спартака» все по-другому, для нас это редкость. Планируем другими путями стать известными», – рассказал директор команды Гера Герой.

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