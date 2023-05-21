ФК «Матч ТВ» вручил Мостовому тренерскую лицензию категории Tsar
ФК «Матч ТВ» вручил Мостовому тренерскую лицензию.
Перформанс приурочен к старту обучения главного тренера Fight Nights на тренера в академии РФС.
Футболисты «Матч ТВ» нашли наиболее подходящую тренерскую категорию для Александра – Tsar.
Примечательно, что самого Мостового на матче не было (он пропускает его из-за отъезда на благотворительную игру), поэтому подарок получал президент Fight Nights Камил Гаджиев
Фото: Кристина Бакулина, Sports.ru
И всегo делoв. А?
Да пес с ними!»