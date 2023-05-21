ФК «Матч ТВ» вручил Мостовому тренерскую лицензию категории Tsar

ФК «Матч ТВ» вручил Мостовому тренерскую лицензию.

Перформанс приурочен к старту обучения главного тренера Fight Nights на тренера в академии .

Футболисты « » нашли наиболее подходящую тренерскую категорию для – Tsar.

Примечательно, что самого Мостового на матче не было (он пропускает его из-за отъезда на благотворительную игру), поэтому подарок получал президент Fight Nights Камил Гаджиев

Фото: Кристина Бакулина, Sports.ru