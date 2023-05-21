ФК «Матч ТВ» вручил Мостовому тренерскую лицензию категории Tsar

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ФК «Матч ТВ» вручил Мостовому тренерскую лицензию.

Перформанс приурочен к старту обучения главного тренера Fight Nights на тренера в академии РФС.

Футболисты «Матч ТВ» нашли наиболее подходящую тренерскую категорию для Александра – Tsar.

Примечательно, что самого Мостового на матче не было (он пропускает его из-за отъезда на благотворительную игру), поэтому подарок получал президент Fight Nights Камил Гаджиев 

Фото: Кристина Бакулина, Sports.ru

31 комментарий

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Н.Ф.
Троллинг над царём уголовно наказуем.
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alexsem69
Ну все, царь настоящий!)))
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cmorblr
Центральноафриканская Республика 🇨🇫 ЦАР
+12
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Этот Райола хочет денег
ХА-ХАХА! Наконец то!
+6
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XavIniesta2008-2015
И шоколадную медаль
+5
-1
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Леван Мкртчян
Ответ Н.Ф.
Троллинг над царём уголовно наказуем.
Троллинг был бы , если с такой лицензией Мостовому предложили возглавить ЦАР ( центрально африканская республика)
+8
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igls54
Вы как челобитную царю подаёте, холопы!
+5
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Рокко Сиффредди
Кстати, сейчас ФК матч играет в медиадиге. Игрок матча забил дичайший голешник.
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Роман
Всё-таки признали легенду.
+3
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KKA
Под…б засчитан )
+3
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Эркинбек Апаканов
Сразу в АПЛ его))
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Glukinho
замена тухелю найдена
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Jan Paskel
почему в голове играет музыка из Шоу Бенни Хилла?
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svistoplyakslavs
Ребята красавчики конечно
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fussballer
Ну наконец-то! С такой категорией сразу в Реал на замену папе Карло.
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Recreated
НА ХАЛЯВУ!!
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Recreated
Царь есть царь!!
+1
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Добрый Ретроград
Очень приятно, азъ есмь Царь.
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Rojo Crio
Холопы
0
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Эндрю81
Отрицание – гнев – торг – депрессия – принятие..
0
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Michael Boldyrev
Зачет)
0
0
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Spaten
«Гoлoвы им oтрубят и всегo делoв.
И всегo делoв. А?
Да пес с ними!»
0
0
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Michael Boldyrev
Ответ Михаил Блинов
Только по английски это будет CAR
это поможет чиновникам! Любой БМВ теперь из Африки)
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