Егоров: «Предположу, что в «Динамо» внутренние конфликты. Иначе Йокановича давно бы сняли»

Дмитрий Егоров высказался после отставки Славиши Йокановича из «Динамо».

«Оперируя журналистским опытом – предположу, что в «Динамо» могут быть внутренние конфликты где-то наверху. Иначе Йокановича давно бы сняли и назначили нового тренера, но что-то клубу мешало, на чем-то ином концентрировались.

А сейчас, когда полная жопа оформилась официально, кто-то принял решение. Кандидаты ясны заранее.

Николича могут выцепить. Есть еще Личка с хорошей прессой. А больше и некого. Черчесов в «Динамо» не пойдет. Только «Спартак» или Европа – не тот масштаб пока» – написал журналист и руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Йоканович покидает «Динамо»: «К следующему матчу клуб будет готовить другой главный тренер».