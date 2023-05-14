Егоров: «Предположу, что в «Динамо» внутренние конфликты. Иначе Йокановича давно бы сняли»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Славиша Йоканович Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров высказался после отставки Славиши Йокановича из «Динамо».

«Оперируя журналистским опытом – предположу, что в «Динамо» могут быть внутренние конфликты где-то наверху. Иначе Йокановича давно бы сняли и назначили нового тренера, но что-то клубу мешало, на чем-то ином концентрировались.

А сейчас, когда полная жопа оформилась официально, кто-то принял решение. Кандидаты ясны заранее.

Николича могут выцепить. Есть еще Личка с хорошей прессой. А больше и некого. Черчесов в «Динамо» не пойдет. Только «Спартак» или Европа – не тот масштаб пока» – написал журналист и руководитель медиафутбольного клуба «БроукБойз».

Йоканович покидает «Динамо»: «К следующему матчу клуб будет готовить другой главный тренер».

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24 комментария

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Sonny Crocket
Кто такой егоров?
+15
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Chinese mafia
Васи Пупкина высказывания когда опубликуют?
+8
0
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Jovana Jovičić
Ответ Dmitry Gaidar
Николич и Личка это такие же валенки как Ёканович!
Без Шиманьски, Бальбуэна и Моро, Шварц был бы точно таким же валенком)
+8
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Arturitto
Навряд ли был конфликт.Просто хотели дотянуть до окончания чемпионата и цивилизованно расстаться,без компенсаций за расторжение контракта.
+4
0
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валя_стакан
Ответ argentina10
Валентин, ну ты чего....я же уже тут пол Динамовских веток этим понаписал - Цорн хочет Николича в Динамо (главное он же его и из Локо слил), то есть спортдир в клубе теперь будет Цорн....вот хорошо это или еще больше жопа будет???
если Цорн то я уже за сохранение Бувача, только не пилильщик Цорн
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0
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Aleksey Novikov
как это некого назначить? Пално хороших тренеров, которые с таким составом могут уверенно быть в пятёрке
+1
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Dmitry Gaidar
Ответ Jovana Jovičić
Без Шиманьски, Бальбуэна и Моро, Шварц был бы точно таким же валенком)
Не факт.Он более требовательный и подход совсем другой.
Конечно он не супер гений,но намного граматнее тех что были,кроме Черчесова конечно!
+1
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валя_стакан
Ответ argentina10
Валентин, ну ты чего....я же уже тут пол Динамовских веток этим понаписал - Цорн хочет Николича в Динамо (главное он же его и из Локо слил), то есть спортдир в клубе теперь будет Цорн....вот хорошо это или еще больше жопа будет???
где источник про цорна в Д?
+1
0
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argentina10
Ответ валя_стакан
если Цорн то я уже за сохранение Бувача, только не пилильщик Цорн
вот и я о том же - как бы хуже не наделали с горяча....хотя тренеров этих на трансфермаркт за 500 человек, от топов до ноунеймов, выбирай не хочу..
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Аслан Бапинаев
Как будто в Спартаке все идеально тоже самое провалили весну
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Mixos Demid
Хоть бы Черчесов не пошел в Динамо!!!
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Vir_Cotto
Ответ Sonny Crocket
Кто такой егоров?
Знаю только Игоря Егорова, который бывший судья.
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argentina10
Ответ валя_стакан
было бы круто, если бы Бувача вместе с Йокановичем тем же поездом отправили
Валентин, ну ты чего....я же уже тут пол Динамовских веток этим понаписал - Цорн хочет Николича в Динамо (главное он же его и из Локо слил), то есть спортдир в клубе теперь будет Цорн....вот хорошо это или еще больше жопа будет???
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argentina10
Ответ валя_стакан
где источник про цорна в Д?
вот ты думаешь я все каналы запоминаю, откуда инфа та или иная поступает??? спортивный базар или спорт 24, какой то из них по Личку писал, какой то про Николича от Цорна..
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Dortmund1988
Ответ argentina10
было бы круто, если бы Бувач был согласен с Российским тренером - Кобелев, Гаранин, Колыванов, Кирьяков....ну есть же реально, кому своим дать работать..
Не надо,пооходили уже,Хохлова вспомнишь,вздрогнешь ... Из наших только,если Евсеева можно было,но здесь Факел очень хорошо подсуетился
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