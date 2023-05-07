Winline Медиалига опубликовала статусы футболистов

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Winline Медиалига опубликовала списки футболистов со статусами.

В заявке на матч должны присутствовать не более 8 футболистов имеющий статус «Профессионал». На поле одновременно может находится на более 4 футболистов со статусом «Профессионал».

Во время матча на поле единовременно должны присутствовать не менее трех футболистов со статусом «Медиа».

Напомним, что вратари не имеют статусов. Помимо статусов «Медиа» и «Профессионал» у игрока может быть нейтральный статус.

Изучить статусы футболистов можно на сайте Медиалиги.

 

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