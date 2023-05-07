Winline Медиалига опубликовала статусы футболистов

Winline Медиалига опубликовала списки футболистов со статусами.

В заявке на матч должны присутствовать не более 8 футболистов имеющий статус «Профессионал». На поле одновременно может находится на более 4 футболистов со статусом «Профессионал».



Во время матча на поле единовременно должны присутствовать не менее трех футболистов со статусом «Медиа».

Напомним, что вратари не имеют статусов. Помимо статусов «Медиа» и «Профессионал» у игрока может быть нейтральный статус.

Изучить статусы футболистов можно на сайте Медиалиги.