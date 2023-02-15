Алексей Воробьев сыграет за медиафутбольный клуб «Дружина»
Алексей Воробьев стал игроком ФК «Дружина».
Известный российский поп-исполнитель и актер, представитель России на конкурсе «Евровидение-2011» присоединился к команде танцора Егора Дружинина.
Алексей в детстве занимался футболом, играл за тульскую юношескую команду. Отмечается, что музыкант хотел связать свое будущее с футболом, но выбрал музыку в качестве профессии.
Алексей сыграет за «Дружину» на медиафутбольном турнире 8x8, который организует PARI Лига F. Он пройдет 19 февраля в манеже ПСЖ в Москве.
ФК «Дружина» – возможный новичок третьего сезона Winline Медиалиги.
Без обид, Алексей, если вдруг зайдёшь почитать реакцию людей.