Алексей Воробьев сыграет за медиафутбольный клуб «Дружина»

Теги Евровидение музыка League F Winline Медиалига кино Медиафутбол

Алексей Воробьев стал игроком ФК «Дружина».

Известный российский поп-исполнитель и актер, представитель России на конкурсе «Евровидение-2011» присоединился к команде танцора Егора Дружинина.

Алексей в детстве занимался футболом, играл за тульскую юношескую команду. Отмечается, что музыкант хотел связать свое будущее с футболом, но выбрал музыку в качестве профессии.

Алексей сыграет за «Дружину» на медиафутбольном турнире 8x8, который организует PARI Лига F. Он пройдет 19 февраля в манеже ПСЖ в Москве.

ФК «Дружина» – возможный новичок третьего сезона Winline Медиалиги.

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4 комментария

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В Питере Пять
Такой известный исполнитель, что после провала в 2011 на Евровидение о нём никто и не вспоминал.

Без обид, Алексей, если вдруг зайдёшь почитать реакцию людей.
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vrazrez
Сыграет в педиалиге? Огонь!
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Zidan GOAT
Единственная новость, которая отодвинет от новостей про Барселону! Дерзайте
+2
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Lana Rhoades
Главная футбольная новость недели
+5
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