«Предлагаю выйти на полуфинал с «дротами» в костюмах Бората». Советник «Броуков» Хачатурян недоволен организацией 1XBET MFL

Советник президентов «БроукБойз» по трансферной политике Артем Хачатурян отреагировал на плохую организацию на 1XBET MFL.

«Очевидно, что турнир в Казахстане лишился спортивной составляющей как таковой. Автобусы не приезжают за командами, время тренировок меняется по несколько раз на дню, календарь пишет пьяная нейросеть.

Поскольку в целом весь турнир выглядит как сиквел Бората, предлагаю выйти на полуфинал с «дротами» в этих костюмах. Если наберем 1000 огоньков, напишу петицию на имя Егорова и Райзена с просьбой выдать команде аксессуары!», – написал Хачатурян.

Матч против 2Drots состоится 8 февраля. Начало в 16:00 (мск).