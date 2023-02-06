«Предлагаю выйти на полуфинал с «дротами» в костюмах Бората». Советник «Броуков» Хачатурян недоволен организацией 1XBET MFL

Теги Дмитрий Егоров БроукБойз «Райзен» Артем Кузьмин 1XBET Media Football League Медиафутбол

Советник президентов «БроукБойз» по трансферной политике Артем Хачатурян отреагировал на плохую организацию на 1XBET MFL.

«Очевидно, что турнир в Казахстане лишился спортивной составляющей как таковой. Автобусы не приезжают за командами, время тренировок меняется по несколько раз на дню, календарь пишет пьяная нейросеть.

Поскольку в целом весь турнир выглядит как сиквел Бората, предлагаю выйти на полуфинал с «дротами» в этих костюмах. Если наберем 1000 огоньков, напишу петицию на имя Егорова и Райзена с просьбой выдать команде аксессуары!», – написал Хачатурян.

Матч против 2Drots состоится 8 февраля. Начало в 16:00 (мск).

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий