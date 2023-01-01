«Хочу поздравить наше футбольное комьюнити, чтобы мы радовали подписчиков крутым контентом и чтобы было меньше конфликтов». Новогоднее поздравление Шамина

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Евгений Шамин поздравляет вас с наступившим 2023 годом.

«Всем салют, друзья! Поздравляю вас с 2023 годом, наконец-то, он наступил. Нашим болельщикам хочу пожелать крепкого здоровья, чтобы все ваши мечты сбылись в 2023 году. И вообще, чтобы вы были шокированы происходящим вокруг вас.

Хочу также поздравить наше футбольное комьюнити. Чтобы мы радовали подписчиков крутым контентом, чтобы было меньше конфликтов и вы, наконец, приняли тот факт, что «Бей Беги» – лучшая медийная футбольная команда, поэтому, друзья, с Новым годом вас!» – пожелал хавбек «Бей Беги».

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