Слуцкий о возможности стать тренером в Медиалиге: «Это прикольная история, но, надеюсь, нет»
Леонид Слуцкий высказался о возможности стать тренером в Winline Медиалиге.
– Сможем ли мы вас увидеть тренером в Медиалиге?
– У вас очень много тренеров с большим футбольным прошлым. Тренеры глубоко вовлечены во все процессы, которые у вас происходят в медийной лиге.
Это прикольная история, но, надеюсь, нет, – сказал Слуцкий.
51-летний тренер остается без работы после ухода из «Рубина» в прошлом месяце. До этого он тренировал ЦСКА, сборную России, «Халл», «Витесс» и другие команды.
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