Слуцкий о возможности стать тренером в Медиалиге: «Это прикольная история, но, надеюсь, нет»

Леонид Слуцкий высказался о возможности стать тренером в Winline Медиалиге.

– Сможем ли мы вас увидеть тренером в Медиалиге?

– У вас очень много тренеров с большим футбольным прошлым. Тренеры глубоко вовлечены во все процессы, которые у вас происходят в медийной лиге.

Это прикольная история, но, надеюсь, нет, – сказал Слуцкий.

51-летний тренер остается без работы после ухода из «Рубина» в прошлом месяце. До этого он тренировал ЦСКА, сборную России, «Халл», «Витесс» и другие команды.