Алекс Стиль: «Маленький мальчик, который внутри меня хочет в большой футбол поиграть»

Алекс Стиль рассказал о возможном продолжении карьеры в клубе Первой лиги.

– Алекс, какая ситуация с твоим клубом Первой лиги?

– Слушай, пока никаких разговоров не было с командой, которая мною интересуется. Думаю, что после Нового года уже начнут комплектовать команды на сборы. Скорее всего, мы проведем какие-то переговоры, но пока что тишина. Посмотрим, что будет после Нового года.

– Когда ты общался последний раз с ними?

– В середине второго сезона МФЛ. Был разговор после Кубка России и вот где-то в середине второго сезона и все – после этого пока тишина.

– Ты хочешь уходить из «дротов» в профессиональный футбол?

– Слушай, пока такой эмоциональный фон, конечно, всегда хочется сказать «Да все, я никуда не уйдут», но хочется мыслить рационально. Еще не переговаривался с ребятами – с Жекой, с Никитой. Поговорим, обсудим и уже от этого будем отталкиваться. Конечно, не хотелось бы уходить, хотелось бы остаться.

Просто тут вопрос вот этого, знаешь, маленького мальчика, который внутри меня сидит и хочет еще все-таки в большой футбол поиграть. Не знаю, поживем – увидим.

– Команду ты не будешь называть?

– Не, не буду.

– Она из верхней пятерки?

– Она в середине. Даже скорее где-то в восьмерке-девятке. Где-то так. Не под вылет, но не на первом месте точно.

– Когда вы разговаривали с этим клубом, о чем был разговор?

– Все на поверхности было. Мол заинтересован ли ты поехать на сборы зимой? Да, было бы прикольно, посмотрим. Окей, все, тогда к вопросу вернемся – вот так.

– То есть тебя приглашали на зимние сборы, можно сказать?

– Ну не то, чтобы прям приглашали, просто был разговор «Ты был бы не против поехать?». Я бы бы не против, в зависимости от того, как сложится ситуация. На этом разговор был закончен.

– Когда будет конкретика?

– Не знаю, посмотрим будет ли она? Дай бог, чтобы была, – сказал полузащитник 2Drots.