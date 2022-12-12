Алекс Стиль: «Маленький мальчик, который внутри меня хочет в большой футбол поиграть»
Алекс Стиль рассказал о возможном продолжении карьеры в клубе Первой лиги.
– Алекс, какая ситуация с твоим клубом Первой лиги?
– Слушай, пока никаких разговоров не было с командой, которая мною интересуется. Думаю, что после Нового года уже начнут комплектовать команды на сборы. Скорее всего, мы проведем какие-то переговоры, но пока что тишина. Посмотрим, что будет после Нового года.
– Когда ты общался последний раз с ними?
– В середине второго сезона МФЛ. Был разговор после Кубка России и вот где-то в середине второго сезона и все – после этого пока тишина.
– Ты хочешь уходить из «дротов» в профессиональный футбол?
– Слушай, пока такой эмоциональный фон, конечно, всегда хочется сказать «Да все, я никуда не уйдут», но хочется мыслить рационально. Еще не переговаривался с ребятами – с Жекой, с Никитой. Поговорим, обсудим и уже от этого будем отталкиваться. Конечно, не хотелось бы уходить, хотелось бы остаться.
Просто тут вопрос вот этого, знаешь, маленького мальчика, который внутри меня сидит и хочет еще все-таки в большой футбол поиграть. Не знаю, поживем – увидим.
– Команду ты не будешь называть?
– Не, не буду.
– Она из верхней пятерки?
– Она в середине. Даже скорее где-то в восьмерке-девятке. Где-то так. Не под вылет, но не на первом месте точно.
– Когда вы разговаривали с этим клубом, о чем был разговор?
– Все на поверхности было. Мол заинтересован ли ты поехать на сборы зимой? Да, было бы прикольно, посмотрим. Окей, все, тогда к вопросу вернемся – вот так.
– То есть тебя приглашали на зимние сборы, можно сказать?
– Ну не то, чтобы прям приглашали, просто был разговор «Ты был бы не против поехать?». Я бы бы не против, в зависимости от того, как сложится ситуация. На этом разговор был закончен.
– Когда будет конкретика?
– Не знаю, посмотрим будет ли она? Дай бог, чтобы была, – сказал полузащитник 2Drots.
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