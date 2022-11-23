Экс-тренер «Амкала» Бабин предложил 6 реформ для Медиалиги

Экс-тренер «Амкала» Юрий Бабин рассказал, что хотел бы изменить в Медиалиге.

– У медиафутбола много хейтеров. Давайте попробуем их переубедить. Почему медиафутбол – топ?

– Медифутбол сам по себе не может быть ни топ, ни минус, ни хорошо, ни плохо. Крутая площадка, где различные команды, тренеры, игроки и персонажи проявляют свои ценности.

Медиафутбол такой, каким его делают эти персонажи. Если они себя ведут как-то там отвратительно – это отвратительно. Если как-то круто, интересно проявляют себя – это круто.

Медиафутбол – это круто, потому что открыто. Раньше мы одно интервью читали раз в год от какого-то топового игрока.

Сейчас есть возможность в режиме «лайв» наблюдать, что говорит тренер, что говорят игроки, как они коммуницируют, как они ведут себя на скамейках. Я за максимальную открытость, но то, как ее использовать – личная ответственность каждого медиаперсонажа.

– Что в нем нужно менять?

– Есть идеи, но не могу гарантировать, что они точно повлияют положительно:

1) Игроки, тренеры – все на контракте, но контракт не с клубом, а с лигой;

2) Прописать вопросы открытости – что можно, чего нельзя;

3) Обязательно играть на качественном поле. «Луч» отвратителен. На таком поле команды сваливаются в примитивную игру. Футбол должен быть ярким;

4) Сделать отдельную зимнюю медиафутбольную лигу в формате 8 на 8. Она будет меньше по времени, там будет больше голов и много элементов шоу;

5) Нужно делать ближе трибуны и достигать больше болельщиков – красивым футболом и развлекаловками до, во время и после матча;

6) Болельщики, зрители могли бы голосовать за любимых медиаперсонажей, команды, тренеры, игроки – это напрямую влияло бы на зарплаты, – сказал Бабин в интервью Александру Усманову для Sports.ru.