«Я иду за мечтой – за игрой в майке сборной Казахстана». Дидар о слухах про уход из SD Family

Основатель SD Family Дидар Сыдыкбек прокомментировал слухи о том, что он покидает команду.

«На данный момент у меня есть минимум 3 предложения от хороших клубов. Такие шансы предоставляются раз в жизни и их никогда нельзя отпускать, поэтому я иду за мечтой – за игрой в майке сборной Казахстана», – написал Дидар.

В инстаграме команды появилась информация, что Дидар получил несколько предложений от клубов Премьер-лиги Казахстана. За свою профессиональную карьеру Сыдыкбек вызывался в молодежную и юношескую сборные.