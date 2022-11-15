Сибскана осудил Илону и GOATS за рекламу «ракет»: «Минус репутация для команды! МФЛ тоже ##### на мошенников?»

Сибскана раскритиковал за рекламу «ракет» членом команды Илоной Коринец.

Инстамодель присоединилась к «Козлам» во втором сезоне Winline Медиалиги и даже сыграла несколько минут в матче с 2Drots.

Капитан «Амкала» обратил внимание, что Илона у себя в инстаграме рекламирует «ракеты» – азартные игры, тесно связанные со ставками.

«ФК «Козлы». Много им респектов выдавали: и тренер у них клевый, и футболисты топ, и медийные куколды реально приезжали, а не просто заявлены были, и перфомансы делали. Но все перечеркивается наличием в команде наебщиков.

Илонка с уже весьма потрепанным телом все еще пользуется спросом и в этом сезоне выходила на поле за GOATS. А теперь вот в ракетные впуска подалась. Минус репутация для команды сразу!

Когда уже спонсоры команд начнут понимать, что спонсировать ######### – это зашквар? А МФЛ тоже ##### на мошенников?» – написал Андрей в своем телеграм-канале «Дисс на всех».

Ранее в этом сезоне «БроукБойз» исключили из состава Колю Безопасность именно за рекламу «ракет» футболистом.