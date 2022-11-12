«Броуки» потроллили «Амкал» за низкую посещаемость игры с «Ромой»: «Самый популярный ФК России!»

потроллили «Амкал» за низкую посещаемость матча с «Ромой».

Накануне «Амкал» одержал победу (1:0) в матче 9-го тура МФЛ и обеспечил себе выход в плей-офф. Игра прошла на «Луче» и началась в 21:30.

Аккаунт болельщиков «Броуков» BROKE BOYS ULTRAS опубликовал скриншот из трансляции, на котором видны полупустые трибуны, и подписал его: «Самый популярный ФК России!»

Эту публикацию позже ретвитнул официальный телеграм-канал «Броуков».

«Амкал» и «БроукБойз» играли в этом сезоне в 5-м туре. Матч завершился нулевой ничьей.