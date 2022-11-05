Коля Безопасность может вернуться в «БроукБойз», когда закончит рекламировать «ракеты»

Полузащитник Коля Безопасность заявил, что может вернуться в «БроукБойз».

В прошлом месяце клуб объявил об уходе хавбека в связи с тем, что он стал рекламировать «ракеты».

– Я типа не числюсь в команде официально.

– Не числишься, но тренируешься с командой?

– Ну да. Я официально не числюсь. Неофициальные моменты, например, тренировки, присутствие на играх как болельщик…

– А могут официально вернуть? Когда закончится пакет рекламы, ты вернешься?

– Ну да. А на самом деле, как по кайфу, сам знаешь, – сказал Коля в интервью телеграм-каналу «Некласико».