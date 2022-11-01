«Броуков» пригласили в Крым на турнир. Клуб написал, что этот вариант не рассматривается

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«БроукБойз» получили приглашение на турнир в Крыму.

«Только что пригласили на турнир в Крым. Нас и еще 4 команды. Конечно же, такая возможность рассматриваться не может на данный момент.

Это серьезный триггер. Да, люди заслуживают видеть медийные команды, и, возможно, кто-то и может поехать, но не думаем, что на сегодняшний день это корректно», – написали «Броуки» в своем телеграм-канале.

Какие еще команды получили приглашение на турнир, не уточняется.

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