В 5-м туре Медиалиги будет чистое игровое время – два тайма по 25-30 минут

Технический директор Медиалиги Дмитрий Кортава рассказал о предстоящих экспериментах.

«5-й тур [пройдет] по экспериментальным правилам (возможно, увидим такое в футболе в будущем).

Давайте по одному:

1. Чистое игровое время. Два тайма по 25 или 30 минут.

P.S. Чистое время – как в хоккее, баскетболе и так далее», – написал Кортава в своем телеграм-канале.

После этого он детальнее объяснил идею, отреагировав, судя по всему, на негативную реакцию в комментариях.

«Без паники.

В футболе мяч в игре как раз и находится в районе 55-60 минут (чистое игровое время). Все остальное время мяч находится не в игре…

Официальное исследование 2021 года швейцарской футбольной обсерватории CIAS это подтверждает.

В первом сезоне мы кстати тоже засекали чистое игровое время… Как раз получалось 55 минут в среднем», – добавил Кортава.