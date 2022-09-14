Маменко о голе «Звезды» со штрафного: «Я не должен был выключаться»

Вратарь Александр Маменко прокомментировал первый тайм матча Фонбет Кубка России со «Звездой»

«Судья не должен был засчитывать первый гол? Я не знаю, не разбираюсь. Да не, я не должен был выключаться, команда не должна была выключаться. Шансы есть, 100%»

Участие Маменко в матче было под вопросом. Перед матчем он испытывал мышечные проблемы.

Маменко играл во обоих матчах Кубка России в этом сезоне. В игре 1/256 финала против «Зоркого» он помог выиграть серию пенальти (1:1, 6:5), а в 1/124 финала против «Твери» сыграл на ноль (1:0).