Дзюдоисты Лилуашвили, Лищенко, Татарченко, Речкалова, Сааев, Парчиев и Джамалов одержали победы на Спартакиаде

Дзюдоистка Лилуашвили одержала победу на Спартакиаде.

1 августа прошел первый день соревнований по дзюдо на Спартакиаде народов России.

У женщин победы одержали Дали Лилуашвили (до 63 кг), Тамара Лищенко (70), Надежда Татарченко (78) и Дарья Речкалова (свыше 78 кг).

У мужчин победили Изнаур Сааев (до 60), Абдуллах Парчиев (66 кг) и Нурмагомед Джамалов (73 кг).