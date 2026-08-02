Российский армрестлер Лалетин защитил титул чемпиона East vs West в супертяжелом весе среди левшей

Российский армрестлер Лалетин защитил титул чемпиона East vs West.

В грузинском Батуми завершился турнир по армрестлингу East vs West 25.

В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин защитил титул чемпиона в супертяжелом весе среди левшей. Он победил Алижана Муратова из Казахстана.

Россияне Ибрагим Сагов и Эльдар Бубенко в рейтинговых поединках одолели болгарина Йордана Цонева и американца Пола Линна соответственно.

Армрестлинг

East vs West 25

Батуми, Грузия

Мужчины

Левши

Виталий Лалетин (Россия) – Алижан Муратов (Казахстан) / титульный поединок , свыше 115 кг – 4:0

Олег Жох (Украина) – Лука Цинадзе (Грузия) / титульный поединок , до 85 кг – 4:0

Даниэль Прокопчук (Молдова) – Вачаган Оганнисян (Армения) / титульный поединок , до 77 кг – 4:0

Правши

Камил Яблонски (Польша) – Георгий Цветков (Болгария) / свыше 115 кг – 4:2

Ибрагим Сагов (Россия) – Йордан Цонев (Болгария) / до 115 кг – 3:0

Нугзари Чикадзе (Грузия) – Красимир Костадинов (Болгария) / до 105 кг – 0:3

Пол Линн (США) – Эльдар Бубенко (Россия) / до 95 кг – 0:3

Адам Вавжински (США) – Нурдаулет Айдархан (Казахстан) / до 95 кг – 3:2

Райан Беланже (США) – Зураб Тавберидзе (Грузия) / до 95 кг – 0:3

Владислав Красовскис (Латвия) – Артем Попов (Украина) / до 85 кг – 3:0

Валико Ичкити (Грузия) – Тим Таллмэдж (США) / до 85 кг – 0:3

Женщины

Правши

Габи Васконселос (Бразилия) – Ирина Дряева (Грузия) / свыше 80 кг – 3:0