  1. Спортс
  2. Единоборства
  3. Новости

  4. Российский армрестлер Лалетин защитил титул чемпиона East vs West в супертяжелом весе среди левшей

0
Российский армрестлер Лалетин защитил титул чемпиона East vs West в супертяжелом весе среди левшей
Российский армрестлер Лалетин защитил титул чемпиона East vs West.

В грузинском Батуми завершился турнир по армрестлингу East vs West 25.

В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин защитил титул чемпиона в супертяжелом весе среди левшей. Он победил Алижана Муратова из Казахстана.

Россияне Ибрагим Сагов и Эльдар Бубенко в рейтинговых поединках одолели болгарина Йордана Цонева и американца Пола Линна соответственно.

Армрестлинг

East vs West 25

Батуми, Грузия

Мужчины

Левши

Виталий Лалетин (Россия) – Алижан Муратов (Казахстан) / титульный поединок, свыше 115 кг – 4:0

Олег Жох (Украина) – Лука Цинадзе (Грузия) / титульный поединок, до 85 кг – 4:0

Даниэль Прокопчук (Молдова) – Вачаган Оганнисян (Армения) / титульный поединок, до 77 кг – 4:0

Правши

Камил Яблонски (Польша) – Георгий Цветков (Болгария) / свыше 115 кг – 4:2

Ибрагим Сагов (Россия) – Йордан Цонев (Болгария) / до 115 кг – 3:0

Нугзари Чикадзе (Грузия) – Красимир Костадинов (Болгария) / до 105 кг – 0:3

Пол Линн (США) – Эльдар Бубенко (Россия) / до 95 кг – 0:3

Адам Вавжински (США) – Нурдаулет Айдархан (Казахстан) / до 95 кг – 3:2

Райан Беланже (США) – Зураб Тавберидзе (Грузия) / до 95 кг – 0:3

Владислав Красовскис (Латвия) – Артем Попов (Украина) / до 85 кг – 3:0

Валико Ичкити (Грузия) – Тим Таллмэдж (США) / до 85 кг – 0:3

Женщины

Правши

Габи Васконселос (Бразилия) – Ирина Дряева (Грузия) / свыше 80 кг – 3:0

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
East vs West
результаты
результаты
результаты
Армрестлинг
Олег Жох
logoSports – Казахстан
Алижан Муратов
Виталий Лалетин
Даниэль Прокопчук
Райан Беланже
Пол Линн
Ибрагим Сагов
Нугзари Чикадзе
Красимир Костадинов
Георгий Цветков
Камил Яблонски

Комментарии

  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные
🔥 огонь 🔥
Эти руки - не для скуки. )
Леван закончил что-ли ?
ОтветСергей Стес
Леван закончил что-ли ?
На год перерыв взял и оставил титул вакантным
Жох еще выступает что-ли лет 15 назад по-моему его видел
ОтветЗа правду!
Жох еще выступает что-ли лет 15 назад по-моему его видел
Тоже удивлен. Думал не восстановится после аварии
А Бык Харли?
Интересно, а есть ли армрестлер, который бы и на правой и на левой руке титул удерживал одновременно?
ОтветАлександр Степанов
Интересно, а есть ли армрестлер, который бы и на правой и на левой руке титул удерживал одновременно?
Хрестоматийный пример амбидекстра в арме - канадец Девон Ларратт.
Кстати, он и был первым армрестлером вообще, который завоевал титулы чемпиона как на правой, так и на левой руке.

А "виной" тому была травма на правой (операция на локте), из-за чего он был вынужден выступать только на левой руке.
Единоборства в Telegram
Рекомендуем
Главные новости
Дзюдоисты Лилуашвили, Лищенко, Татарченко, Речкалова, Сааев, Парчиев и Джамалов одержали победы на Спартакиаде
Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов
Флаг Всемирной федерации тхэквондо отправили на МКС на российском корабле «Союз МС-29»
Российские тхэквондистки стали серебряными призерами командного Кубка мира
Сборная России выиграла медальный зачет Кубка Европы по дзюдо в Венгрии
Дзюдоисты Башаев, Старцева и Сангариев победили на этапе Гран-при в Китае, Бифов завоевал бронзу
Дзюдоистка Лищенко завоевала серебро на этапе Гран-при в Китае
Дзюдоисты Блиев, Дудина и Зуева завоевали бронзовые медали на этапе Гран‑при в Китае
🥈🥉 Российский дзюдоист Бифов завоевал серебро на турнире Большого шлема в Улан-Баторе, Тасоев взял бронзу
Лилуашвили и Арбузов завоевали бронзу на турнире Большого шлема по дзюдо в Улан‑Баторе
Ко всем новостям
Последние новости
«Мы не выпали из международной конкуренции, несмотря на беспрецедентное давление». Карелин о победе дзюдоиста Чопанова на чемпионате Европы
13-летний самбист скончался после тренировки в Воронежской области
Виталий Макаров назначен главным тренером сборной России по дзюдо
Сергея Цоя переизбрали президентом Федерации карате России
Федерация айкидо России подтвердила гибель тренера Содрицова в ходе теракта в «Крокусе»
По факту смерти главы Федерации каратэ Санкт-Петербурга Виталия Конева возбуждено уголовное дело
Российские спортсмены выступят на фестивале национальных видов спорта в Китае
Олег Матыцин: «Хочу поблагодарить международные федерации, которые ищут и находят пути возвращения наших спортсменов на мировую арену»
Скончалась серебряный призер ЧМ-2022 по джиу-джитсу Сандра Бади
Глава Федерации дзюдо России о допуске к ЧМ: «Выражаю слова благодарности семье мирового дзюдо за приверженность принципам построения мира через спорт в столь непростое время»