Российский армрестлер Лалетин защитил титул чемпиона East vs West в супертяжелом весе среди левшей

В грузинском Батуми завершился турнир по армрестлингу East vs West 25.
В главном поединке вечера россиянин Виталий Лалетин защитил титул чемпиона в супертяжелом весе среди левшей. Он победил Алижана Муратова из Казахстана.
Россияне Ибрагим Сагов и Эльдар Бубенко в рейтинговых поединках одолели болгарина Йордана Цонева и американца Пола Линна соответственно.
East vs West 25
Батуми, Грузия
Мужчины
Левши
Виталий Лалетин (Россия) – Алижан Муратов (Казахстан) / титульный поединок, свыше 115 кг – 4:0
Олег Жох (Украина) – Лука Цинадзе (Грузия) / титульный поединок, до 85 кг – 4:0
Даниэль Прокопчук (Молдова) – Вачаган Оганнисян (Армения) / титульный поединок, до 77 кг – 4:0
Правши
Камил Яблонски (Польша) – Георгий Цветков (Болгария) / свыше 115 кг – 4:2
Ибрагим Сагов (Россия) – Йордан Цонев (Болгария) / до 115 кг – 3:0
Нугзари Чикадзе (Грузия) – Красимир Костадинов (Болгария) / до 105 кг – 0:3
Пол Линн (США) – Эльдар Бубенко (Россия) / до 95 кг – 0:3
Адам Вавжински (США) – Нурдаулет Айдархан (Казахстан) / до 95 кг – 3:2
Райан Беланже (США) – Зураб Тавберидзе (Грузия) / до 95 кг – 0:3
Владислав Красовскис (Латвия) – Артем Попов (Украина) / до 85 кг – 3:0
Валико Ичкити (Грузия) – Тим Таллмэдж (США) / до 85 кг – 0:3
Женщины
Правши
Габи Васконселос (Бразилия) – Ирина Дряева (Грузия) / свыше 80 кг – 3:0
Комментарии
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Кстати, он и был первым армрестлером вообще, который завоевал титулы чемпиона как на правой, так и на левой руке.
А "виной" тому была травма на правой (операция на локте), из-за чего он был вынужден выступать только на левой руке.