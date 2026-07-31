Всемирная федерация армрестлинга сняла все ограничения с российских спортсменов

Всемирная федерация армрестлинга сняла ограничения на допуск россиян.

Всемирная федерация армрестлинга (WAF) восстановила членство Федерации армрестлинга России и сняла все ограничения на допуск российских спортсменов к соревнованиям.

Об этом сообщил министр спорта России Михаил Дегтярев.

«Поздравляю Федерацию армрестлинга России с полным восстановлением членства во Всемирной федерации армрестлинга (WAF) и снятии всех ограничений на участие наших спортсменов, команд и официальных лиц.

Это особенно хорошая новость для российского спорта перед Всемирным чемпионатом по армрестлингу, где российские атлеты вновь смогут выступать под государственным флагом и с гимном России, а результаты будут учитываться в общекомандном зачете.

Это решение принято вслед за рекомендациями Исполнительного совета Международного олимпийского комитета от 7 июля 2026 года и подтверждает общий курс международного спортивного сообщества на полноценное возвращение российских спортсменов», – написал Дегтярев.