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  4. Два украинских армрестлера оштрафованы после чемпионата Европы – они покинули подиум во время исполнения гимна России

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Два украинских армрестлера оштрафованы после чемпионата Европы – они покинули подиум во время исполнения гимна России
Оштрафованы два украинских армрестлера, отказавшиеся слушать гимн РФ на подиуме.

Украинские параармрестлеры Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук оштрафованы на 250 евро после того, как покинули церемонию награждения во время исполнения гимна России.

Об этом Луцишин рассказал порталу Tribuna.

С 8 по 20 мая в Будапеште проходил чемпионат Европы, где россиянин Андрей Гаврилов завоевал золото, а украинцы Сидорчук и Луцишин – серебро и бронзу соответственно. Они соревновались в весовой категории до 60 кг в борьбе на левых руках среди параатлетов с церебральным параличом.

«Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований», – сказал Луцишин.

Организатором турнира была Европейская федерация армрестлинга (EAF).

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Tribuna
Армрестлинг

Комментарии

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Ахха! А в Латвии забанили Чемпионат.ком и Советский спорт. В качестве причины блокировки указано, что данные ресурсы «угрожают нацбезопасности Латвии», поскольку «формируют позитивное отношение к России». 😁 Вот клоуны.
Ответold_wolf
Ахха! А в Латвии забанили Чемпионат.ком и Советский спорт. В качестве причины блокировки указано, что данные ресурсы «угрожают нацбезопасности Латвии», поскольку «формируют позитивное отношение к России». 😁 Вот клоуны.
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ОтветMaxi Embid
Комментарий скрыт
Так у нас Мордор, а там светлая демократия, нужно соответствовать.😁
Зачем вообще подвергать себя такому риску и ездить на соревнования, если есть высокая вероятность получить невыносимые мучения от прослушивания российского гимна?
ОтветWinterburn
Зачем вообще подвергать себя такому риску и ездить на соревнования, если есть высокая вероятность получить невыносимые мучения от прослушивания российского гимна?
Мазохисты наверно . Любят когда им делают больно 🌝
ОтветWinterburn
Зачем вообще подвергать себя такому риску и ездить на соревнования, если есть высокая вероятность получить невыносимые мучения от прослушивания российского гимна?
Вспомнилось выступление команды КВН "Борцы", когда они во время исполнения лезгинки держались ,чтоб не затанцевать)
святая мелодия изгнала демонов с подиума))) А после им еще и кадилом по кастрюле настучали в виде штрафа XD
ОтветRock-n-Rolla
святая мелодия изгнала демонов с подиума))) А после им еще и кадилом по кастрюле настучали в виде штрафа XD
хорош! )))
Всë равно в будущем придëтся выучить, петь и вставать, чë морды-то воротить?
ОтветБеглый*
Всë равно в будущем придëтся выучить, петь и вставать, чë морды-то воротить?
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ОтветDizzod
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В Крыму получилось за три часа, тут немного больше времени понадобится, всë-таки хирургическая операция
Выучить текст гимна и петь вместе с победителем😀😀
Награждение повторить!
ОтветBarsa! bolshe chem klub
Выучить текст гимна и петь вместе с победителем😀😀 Награждение повторить!
Я больше чем уверен они знают гимн российской федерации, и про себя подпевали уходя с подиума 🤭
Наконец на это хамство начали реагировать
Громко бздеть прилюдно в шаровары - это у них в генетике...
Кто их туда вообще допустил?
Перемога опять превратилась в зраду😎
Только позорятся на весь мир! Красные носы хоть сняли?
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