Два украинских армрестлера оштрафованы после чемпионата Европы – они покинули подиум во время исполнения гимна России

Оштрафованы два украинских армрестлера, отказавшиеся слушать гимн РФ на подиуме.

Украинские параармрестлеры Дмитрий Луцишин и Леонид Сидорчук оштрафованы на 250 евро после того, как покинули церемонию награждения во время исполнения гимна России.

Об этом Луцишин рассказал порталу Tribuna.

С 8 по 20 мая в Будапеште проходил чемпионат Европы, где россиянин Андрей Гаврилов завоевал золото, а украинцы Сидорчук и Луцишин – серебро и бронзу соответственно. Они соревновались в весовой категории до 60 кг в борьбе на левых руках среди параатлетов с церебральным параличом.

«Нас оштрафовали за то, что мы покинули подиум, нарушив регламент награждения соревнований», – сказал Луцишин.

Организатором турнира была Европейская федерация армрестлинга (EAF).