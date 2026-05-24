Российские каратисты взяли бронзу в командных соревнованиях на ЧЕ в Германии.

Российские каратисты завоевали бронзу в командных соревнованиях на чемпионате Европы в Германии.

Юрик Оганнисян, Эрнест Шарафутдинов, Эдуард Гаспарян, Макар Головин, Константин Коковуров и Гаджи Гаджиев в поединке за бронзу в дисциплине «кумите» одолели сборную Черногории со счетом 6:1.

Всего сборная России взяла на турнире пять медалей (два золота и три бронзы).