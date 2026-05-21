Путин вручил знак отличия «За наставничество» сыну своего тренера по дзюдо

Путин в Кремле наградил сына своего тренера по дзюдо.

Президент РФ Владимир Путин наградил тренера-преподавателя Михаила Рахлина знаком отличия «За наставничество».

Церемония награждения прошла в Кремле.

Михаил Рахлин – сын тренера по дзюдо Анатолия Рахлина , под руководством которого в юности тренировался Путин.

Рахлин-младший работает в спортивной школе олимпийского резерва имени А. С. Рахлина и возглавляет Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга.