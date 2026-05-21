Путин вручил знак отличия «За наставничество» сыну своего тренера по дзюдо
Путин в Кремле наградил сына своего тренера по дзюдо.
Президент РФ Владимир Путин наградил тренера-преподавателя Михаила Рахлина знаком отличия «За наставничество».
Церемония награждения прошла в Кремле.
Михаил Рахлин – сын тренера по дзюдо Анатолия Рахлина, под руководством которого в юности тренировался Путин.
Рахлин-младший работает в спортивной школе олимпийского резерва имени А. С. Рахлина и возглавляет Федерацию дзюдо Санкт-Петербурга.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: РИА Новости
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
Комментарии